تنتهي في 18 مارس الحالي.. بدء محادثات لتمديد اتفاقية تصدير حبوب البحر الأسود في جنيف

قالت البعثة الدبلوماسية الروسية في جنيف إن مفاوضات بدأت اليوم الاثنين بين مسؤولين في الأمم المتحدة وسيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي حول تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود المقرر انتهاؤها يوم 18 مارس/آذار الحالي.

من جهتها، دعت أوكرانيا الثلاثاء الماضي إلى بذل جهود دولية لإبقاء الممرات المائية التي تستخدم لنقل الحبوب عبر البحر الأسود مفتوحة.

كما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي -خلال زيارة إلى كييف- أنه من بالغ الأهمية أن يتم تمديد اتفاق الحبوب.

في الأثناء، ألمحت موسكو إلى أنها لن توافق على التمديد إلا إذا رُفعت القيود التي تؤثر على صادراتها، لكن العديد من الدبلوماسيين والمسؤولين الكبار، بينهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، متفائلون بتجديد الاتفاق.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصف الخميس الماضي المفاوضات الرامية إلى تمديد الاتفاق الذي أتاح استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية بأنها "معقّدة".

وأمس الأحد، توقع وزير الدفاع التركي أن يتم تمديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأكد أكار أن تركيا تواصل مباحثاتها مع أطراف المبادرة. وجرى تمديد العمل بالاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لمدة 120 يوما.

وتضمن الاتفاقية -الموقعة بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في إسطنبول- تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرقي أوروبا)، لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي أنذر بكارثة إنسانية.