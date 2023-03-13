أردوغان: إمكانيات الدولة والشعب مكرسة لإعمار منطقة الزلزال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ إمكانيات الدولة والشعب التركي "مكرسة" لمنطقة الزلزال.

ووعد الرئيس التركي -في كلمة بمركز إدارة كارثة الزلزال في قضاء صمنداغي بولاية هاتاي جنوبي تركيا- بالانتهاء من بناء 244 ألف وحدة سكنية و75 ألف بيت ريفي خلال عام واحد في منطقة الزلزال.

وشدد على المضي قدما في تحقيق أهداف الجمهورية التركية وبناء رؤيتها الخاصة وتطبيق برامجها من أجل "قرن تركيا".

وأشار الرئيس التركي إلى أنّ الدولة بجنودها وشرطتها وقوات الدرك والطواقم الطبية والمعلمين ومن طائراتها ومروحياتها حتى سفنها استنفرت إمكاناتها من أجل المناطق المتضررة بالزلزال.

وبلغ عدد الوفيات من الزلزال بحسب الرئيس التركي 48 ألفا وعدد الجرحى 115 ألفا.

وقال أردوغان "لا يوجد دولة تبدي ردة فعل أسرع من تركيا في وجه زلزال دمر 50 ألف بناء، وشهد على ذلك الأجانب الذين زاروا بلادنا".

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت الكارثة التي كان مركزها ولاية كهرمان مرعش، بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّفت دمارا ماديا ضخما في 11 ولاية تركية.