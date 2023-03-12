مسؤول بالحكومة اليمنية يعلن تبادل قوائم مع الحوثيين تضم 200 أسير

كشف مسؤول يمني -اليوم الأحد- عن تبادل حكومة البلاد مع جماعة الحوثي قوائم تضم 200 أسير لدى الجانبين، خلال المشاورات المنعقدة في سويسرا برعاية أممية.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال المسؤول الحكومي -مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام- إن مشاورات سويسرا شهدت حتى الآن تبادل قائمة تشمل 100 أسير يتبعون الحكومة، و100 آخرين يتبعون جماعة الحوثي.

وأضاف أنه يتمّ حاليا مراجعة الأسماء من الجانبين، دون مزيد من التفصيل. ولم يصدر بيان رسمي من الحكومة اليمنية أو الحوثيين بشأن الأمر حتى الساعة.

وأمس، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بدء مشاورات جديدة بين الحكومة والحوثيين في سويسرا، لتبادل الأسرى من الطرفين.

ومن المقرر أن تستمر هذه المشاورات نحو أسبوعين، وسط آمال بحسم هذا الملف الإنساني الحيوي.

وأواخر مارس/آذار 2022، وقّعت الحكومة اليمنية اتفاقا مع الحوثيين برعاية أممية لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها.

وخلال مشاورات في السويد عام 2018، قدم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوفر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قُتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

وازداد النزاع منذ مارس/آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.