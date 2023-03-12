"محمد ليس توماس".. تحقيق يكشف تمييزا بحق طلبة عرب في جامعات فرنسية

كشف تحقيق فرنسي عن معلومات صادمة حول وجود تمييز يعاني منه طلبة من أصول عربية، خصوصا خلال دراساتهم الأكاديمية في الجامعات ومراكز الأبحاث.

ونشرت صحيفة "لوموند" (Le Monde) الفرنسية نتائج التحقيق الذي أجراه المرصد الوطني للتمييز والمساواة في التعليم العالي، والذي شمل أكثر من ألفي طالب متوزعين على مختلف المدن الفرنسية، حيث كشف أن الطلبة الذين يحملون أسماء عربية عجزوا تقريبا عن إيجاد أساتذة من أجل التدريب الجامعي.

A une simple demande d’information concernant les modalités de candidature, les candidats ayant un patronyme d’origine maghrébine ont 11,2 % de chances en moins d’obtenir une réponse. https://t.co/Wb1MwlbMnE — Le Monde (@lemondefr) March 10, 2023

وحاول طلبة مراسلة أساتذة بأسماء وهمية عبر البريد الإلكتروني بغية الاستفسار عن محاولة الحصول على تدريب خاص، ومن بينهم محمد مسعودي ورشيدة سعيد وتوماس برنارد وفاليري ليروي، لتكون المفاجأة أن محمد ورشيدة خرجا تقريبا من المراسلات بخفي حنين، على عكس الآخرين.

وقال الناطق الأسبق باسم وزارة العدل الفرنسية يوسف بدر، عبر حسابه في تويتر، إن نتائج التحقيق "تثبت جليا صعوبة محاربة ظاهرة التسرب الجامعي مع ارتفاع موجات العنصرية داخل الجامعة".

Un étudiant avec un patronyme d’origine maghrébine a moins de réponses à ses demandes d’information en Master comparé à un candidat avec un nom a une consonance française. Voilà. C’est parfois très difficile de lutter contre le décrochage universitaire. https://t.co/K0XDq3Xch5 — Youssef Badr (@Youss_Badr) March 11, 2023

وذكر الناشط المناهض للعنصرية إلياس إيمزالين أنه على الرغم من كل المعطيات والقصص الأخيرة، فإن الحديث عن انتشار الإسلاموفوبيا والعنصرية يبقى محرما وسيلصق بصاحبه تهمة الانفصالية.

Mais non ce pays ne peut pas être islamophobe et raciste. D'ailleurs l'islamophobie ça n'existe pas. Le dire serait être séparatiste… https://t.co/UAzAniY8sc — Elias d'Imzalène (@imzalene) March 11, 2023

وفي فبراير/شباط الماضي، قررت جامعة فرساي الفرنسية إيقاف أحد الأساتذة لديها في إطار إجراء احترازي إثر وصفه طالبا من أصول عربية بـ”العربي القذر"، مما أثار غضبا واسعا بين الهيئات الطلابية داخل الجامعة، وفق ما ذكرت صحيفة "لوبايزيان" (Le Parisien).

وحذر تقرير صادر عن مجلس أوروبا يوم 17 فبراير/شباط 2015 من خطورة تنامي العنصرية والكراهية والتعصب في فرنسا. وقال التقرير إن على باريس أن "تتصدى بشكل أفضل وبطريقة ثابتة ومنهجية" للخطب والأفعال التي تنم عن الكراهية والعنصرية في البلاد. وعبّر عن قلقه البالغ لأن هذه الخطب والأفعال "ليست مستمرة فحسب بل هي في ارتفاع".

ومن بين النتائج التي توصل إليها التقرير أن 80% من الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا ترتكب ضد النساء، وتتراوح بين البصق وسحب الحجاب أو النقاب أو الاعتداءات اللفظية.