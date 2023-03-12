احتجاجات مستمرة في اليونان للمطالبة بتحقيق شامل في حادث القطارين

تظاهر آلاف اليونانيين اليوم الأحد مجددا للمطالبة بإجراء تحقيق شامل بعد وقوع أسوأ حادث تصادم لقطارين بالبلاد، في وقت سلط فيه الحادث الضوء على المشاكل المزمنة في قطاع السكك الحديدية.

وأثار الحادث الذي أودى بحياة عدد كبير من الشباب، احتجاجات حاشدة ضد الحكومة المحافظة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة.

من جهتها، قالت نقابة الخدمة العامة في اليونان، إحدى النقابات التي دعت للتظاهر" لن يتم إخفاء هذه الجريمة".

وقبل يومين، اتهم زعيم المعارضة اليوناني أليكسيس تسيبراس الحكومة برئاسة المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس "بالتهرب من مسؤوليتها" و"التستر على الحقيقة" في حادث القطار.

وفي حين أكد رئيس الحكومة تحمل "المسؤولية، شدّد على أن "اللوم يقع على الجميع"، مشيرا بذلك إلى مسؤولية الحكومات المختلفة في السنوات الأخيرة التي تأخرت في تحديث أنظمة السلامة في قطاع السكك الحديدية.

والأربعاء الماضي، شارك عشرات الآلاف في مسيرة احتجاجية على الحادث الذي وقع في 28 فبراير/شباط الماضي وأسفر عن مصرع 57 راكبا.