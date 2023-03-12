فيديو يظهر لحظة تدمير آليات عسكرية أوكرانية بمسيّرة لانسيت الروسية

نشرت قناة "إزفيستيا" الروسية مقطعا مصورا يظهر لحظة تدمير آليات عسكرية أوكرانية بطائرة روسية مسيّرة.

وأظهر تقرير للقناة طريقة رصد القوات الروسية أهدافها عبر طائرة استطلاع من دون طيار، ومن ثم توجيه المسيرة وهي من طراز "لانسيت" لتدمير الآليات بشكل مباشر.

Russian forces operating Lancet kamikaze UAVs in Ukraine. pic.twitter.com/CRuZyKZh6T — Clash Report (@clashreport) March 12, 2023

ويقول التقرير إن المسيرة دمرت مدفعية أميركية الصنع من طراز "إم-777" (M-777).

وأوضح التقرير أن طائرة لانسيت يمكن أن تطير في الهواء لأكثر من 4 ساعات، وتحلق على ارتفاع 5 كيلومترات، كما أنها مقاومة للتدخل اللاسلكي.