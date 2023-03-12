أخبار|روسيا

فيديو يظهر لحظة تدمير آليات عسكرية أوكرانية بمسيّرة لانسيت الروسية

12/3/2023

نشرت قناة "إزفيستيا" الروسية مقطعا مصورا يظهر لحظة تدمير آليات عسكرية أوكرانية بطائرة روسية مسيّرة.

وأظهر تقرير للقناة طريقة رصد القوات الروسية أهدافها عبر طائرة استطلاع من دون طيار، ومن ثم توجيه المسيرة وهي من طراز "لانسيت" لتدمير الآليات بشكل مباشر.

ويقول التقرير إن المسيرة دمرت مدفعية أميركية الصنع من طراز "إم-777" (M-777).

وأوضح التقرير أن طائرة لانسيت يمكن أن تطير في الهواء لأكثر من 4 ساعات، وتحلق على ارتفاع 5 كيلومترات، كما أنها مقاومة للتدخل اللاسلكي.

المصدر : الصحافة الروسية