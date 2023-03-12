وزير الدفاع التركي: محادثاتنا مع واشنطن بشأن "إف-16" وصلت نقطة إيجابية

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن المحادثات التي تجريها بلاده مع وزارة الدفاع الأميركية حول التزود بمقاتلات إف-16 (F-16) وصلت إلى نقطة إيجابية.

وقال أكار في حديث له مع وكالة الأناضول "نعلم أن البيت الأبيض يدعم ذلك، ونتطلع لأن يتخذ الكونغرس قراره بحكمة".

وأضاف نود أن يعلم الجميع أننا لسنا عاجزين في القضية (الحصول على مقاتلات إف-16)، ولدينا بدائل.

ورغم تقدم تركيا بطلب للحصول على طراز حديث من مقاتلات "إف-16" (F-16) الأميركية منذ عام 2021، فإن المفاوضات ما زالت جارية حتى اليوم، وسط محاولات أعضاء بالكونغرس فرض شروط على الصفقة.

ويحاول أعضاء الكونغرس ربط الصفقة بموافقة تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO)، وهو ما ترفضه أنقرة التي تشترط وفاء الدولتين بتعهداتهما باستئصال من تسميهم "العناصر الإرهابية" التي تستهدف تركيا من أراضيهما.

اتفاقية الحبوب

وفي شأن آخر؛ قال أكار إن كلا من روسيا وأوكرانيا تنظران بإيجابية لتمديد اتفاق الحبوب.

وأضاف أن الطرفين الروسي والأوكراني ينظران بإيجابية لتمديد اتفاقية الحبوب، وأنهم على قناعة بأنه سيتم تمديدها في 18 مارس/آذار الجاري.