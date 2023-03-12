إيران تعلن الاتفاق مع واشنطن على تبادل السجناء والخارجية الأميركية ترد: كذبة أخرى

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة لتبادل السجناء، لكن الخارجية الأميركية سارعت إلى نفي هذا الإعلان.

وقال عبد اللهيان في تصريحات للتلفزيون الرسمي اليوم الأحد، إنه جرى التوصل إلى الاتفاق في الأيام الماضية، وأضاف أن إيران جاهزة لتبادل السجناء، وأن الولايات المتحدة تتخذ الخطوات التقنية اللازمة.

ورجّح الوزير الإيراني أن يتم تبادل السجناء خلال فترة وجيزة إذا التزمت واشنطن بتنفيذ الاتفاق، حسب قوله.

لكن وزارة الخارجية الأميركية قالت إن تصريحات المسؤولين الإيرانيين بالتوصل إلى صفقة مع الولايات المتحدة لتبادل الأسرى هي "كذبة أخرى".

ويوجد أكثر من 20 شخصا من مواطني دول غربية، معظمهم من مزدوجي الجنسية، محتجزين أو عالقين داخل إيران.

من جهتها، تسعى طهران للإفراج عن عدد من مواطنيها المحتجزين في الولايات المتحدة، بينهم 7 من أصحاب الجنسية المزدوجة للبلدين، وإيرانيان لديهما إقامة دائمة في الولايات المتحدة، و4 ليس لديهم وضع قانوني هناك.

وفي الملف النووي، قال وزير الخارجية الإيراني -في تصريحاته اليوم الأحد- إن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة في مسألة رفع العقوبات مستمر.

وأضاف أن واشنطن لم تتحل بالإرادة لاتخاذ قرار بشأن المحادثات النووية، في وقت أثبتت فيه طهران جديتها، وفق تعبيره.