اشتباكات في تاجوراء شرقي طرابلس وجهاز الإسعاف يعلن حالة الطوارئ

أفادت مصادر للجزيرة، مساء اليوم الأحد، بوقوع اشتباكات بين كتيبتي "أسود تاجوراء" و"رحبة الدروع" في منطقة تاجوراء، شرقي العاصمة الليبية طرابلس، حيث تشهد المنطقة لليوم الثاني على التوالي، حالة من التوتر.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن تاجوراء تشهد الآن هدوءا حذرا بعد تجدد اشتباكات مسلحة في عدد من شوارع المنطقة، عقب مقتل مسلحَين اثنين بمواجهات بين الكتيبتين أمس السبت شرقي طرابلس.

في الأثناء، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ "حالة النفير القصوى لكل مكاتب إسعاف طرابلس الكبرى"، مطالبا المواطنين عدم التسرع والخروج إلى مناطق الاشتباك.