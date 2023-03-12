رويترز: لبنان يسمح لمحققين أوروبيين بحضور استجواب حاكم المصرف المركزي

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين بأن السلطات اللبنانية ستسمح لمحققين أوروبيين بحضور جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي يواجه إجراءات قضائية في بلاده وفي دول أوروبية عدة.

ويصل المحققون الأوروبيون إلى بيروت غدا الاثنين، في ثاني زيارة لهم في إطار التحقيق وسيسمح لهم بحضور جلسة الاستجواب، حسبما قال مصدر قضائي ومصدر آخر مطلع للوكالة.

وأوضح المصدر القضائي أن القاضي اللبناني الذي يرأس الجلسة لن يسمح للمحققين الأجانب بتوجيه أسئلة مباشرة لسلامة خلال الجلسة التي من المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل.

وكان المحققون الأوروبيون قد زاروا بيروت قبل أسابيع، حيث استمعوا إلى شهود في إطار هذه التحقيقات، بينهم مديرو مصارف وموظفون في مصرف لبنان.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك بجرائم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال والتهرب الضريبي والتزوير والاختلاس.

وتأتي هذه الاتهامات بالتزامن مع تحقيقات تجريها دول أوروبية عدة حول ثروته، وتحديدا أمام القضاء في سويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا، ويرتكز أهمها على شبهات بتحويل ملايين الدولارات إلى مصارف أوروبية بطريقة غير نظامية بمعاونة شقيقه ومساعدته.

وقد نفى سلامة ارتكاب أي مخالفة، وأكد أنه سيلتزم بالإجراءات القضائية.

وبدأ القضاء اللبناني التحقيق بشأن ثروة سلامة ومصدرها في أبريل/نيسان 2022 بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا، ولاحقا في دول أوروبية أخرى، للاشتباه بضلوعه وشقيقه في قضايا اختلاس أكثر من 300 مليون دولار.

ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، فإن سلامة لا يزال في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، مما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو/أيار المقبل.