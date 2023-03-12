ينتهي بعد أسبوع.. روسيا تنفي مشاركتها في محادثات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد إن ممثلين عن روسيا لم يشاركوا حتى الآن في مفاوضات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، في وقت تتوقع فيه تركيا تمديد الاتفاقية المقرر انتهاؤها في 18 مارس/آذار الحالي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه "لم تجر مفاوضات بشأن هذا الموضوع، خاصة بمشاركة ممثلين روس"، وأضافت أن الجولة التالية من المحادثات بشأن تمديد الاتفاق ستعقد في جنيف غدا الاثنين، بين وفد روسي وأكبر مسؤولة تجارية في الأمم المتحدة.

من جهته، توقع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم أن الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود سيجري تمديده.

وأشار أكار إلى أنه جرى نقل 23.5 مليون طن حبوب على متن 790 باخرة عبر البحر الأسود، منذ إبرام الاتفاقية في 22 يوليو/تموز 2022.

كما أكد أكار أن تركيا تواصل مباحثاتها مع أطراف المبادرة. وجرى تمديد العمل بالاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لمدة 120 يوما.

وكانت موسكو أشارت إلى أنها لن توافق على التمديد إلا إذا رُفعت القيود التي تؤثر على صادراتها.

وتضمن الاتفاقية -الموقعة بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في إسطنبول- تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا)، لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي أنذر بكارثة إنسانية.