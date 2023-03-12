ردا على التدريبات المشتركة لسول وواشنطن.. بيونغ يانغ تقرر اتخاذ إجراءات "مهمة وعملية لردع الحروب"

قررت بيونغ يانغ اتخاذ إجراءات "مهمة وعملية لردع الحروب" وذلك خلال اجتماع للّجنة العسكرية لحزب العمال الحاكم برئاسة زعيم البلاد كيم جونغ أون، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وقالت هذه الوكالة المركزية "جرى خلال الاجتماع مناقشة واعتماد الخطوات العملية المهمة للاستفادة بشكل أكثر فعالية وقوة وهجومية من رادع الحرب للبلاد في التعامل مع الوضع الحالي الذي وصلت فيه الاستفزازات الحربية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى الخط الأحمر" ولم تحدد ماهية الإجراءات العملية.

ويأتي ذلك قبيل مناورات عسكرية مشتركة كبيرة بين واشنطن وسول من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين، وهي تدريبات تثير غضب بيونغ يانغ.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تجري كوريا الشمالية اختبارات على أسلحة في توقيت يتزامن مع التدريبات العسكرية المشتركة للحلفاء، والتي لطالما نددت بها بيونغ يانغ باعتبارها تدريبا على الغزو.

وقد تفقد كيم تدريبات هجومية تحاكي هجومها على مطار "العدو" الأسبوع الماضي، في محاولة للتحقق من حالة الاستعداد "للحرب الفعلية" لجيش بلاده.

وكانت كيم يو-جونغ الشقيقة الصغرى للزعيم قد حذرت في وقت سابق من أن بلادها مستعدة لاتخاذ إجراءات "ساحقة" ضد الأنشطة العسكرية التي تقوم بها الجارة الجنوبية والولايات المتحدة.