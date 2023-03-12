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مأساة جديدة.. منظمة إغاثة تؤكد غرق قارب يحمل عشرات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

منذ 2014 توفي أو فُقد أكثر من 20 ألف مهاجر وسط البحر المتوسط (الفرنسية-أرشيف)
12/3/2023

أفادت منظمة إغاثة تراقب قوارب المهاجرين في البحر المتوسط اليوم الأحد، بغرق عشرات الأشخاص الذين كانوا على متن قارب يواجه صعوبات، مشيرة إلى أنها أبلغت السلطات الإيطالية بوضعه في وقت سابق.

وقالت منظمة "ألارم فون" (Alarm Phone) التي تدير خط طوارئ للمهاجرين المنكوبين، إنها أبلغت السلطات الإيطالية في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت، بوجود قارب يواجه صعوبات قبالة شمال غرب مدينة بنغازي الليبية.

وأضافت -في تغريدة- "لقد صدمنا. فوفق مصادر مختلفة، غرق عشرات الأشخاص الذين كانوا على هذا القارب المنكوب".

من جهتها، أعلنت منظمة "سي ووتش" (Sea-Watch) غير الحكومية الألمانية -عبر تويتر- أمس السبت، أن طائرتها الاستطلاعية رصدت قارب المهاجرين الذي "كان محملا بشكل خطير وسط أمواج عاتية".

وأوضحت أنه توجد قرب القارب "سفينة تجارية تلقت أمرا من مركز تنسيق الإغاثة في روما للتنسيق مع خفر السواحل الليبي".

وتأتي هذه المأساة الجديدة -في حال تأكيدها- بعد أسبوعين من مصرع 76 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة سواحل منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا.

يذكر أن الحكومة الإيطالية اليمينية تبنت قبل فترة قوانين جديدة صارمة بشأن عمليات الإنقاذ ومنع وصول طالبي اللجوء إلى سواحلها، حيث تعد إيطاليا وجهة رئيسية للهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.

ومنذ 2014 توفي أو فُقد أكثر من 20 ألف مهاجر وسط البحر المتوسط، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية