مأساة جديدة.. منظمة إغاثة تؤكد غرق قارب يحمل عشرات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

أفادت منظمة إغاثة تراقب قوارب المهاجرين في البحر المتوسط اليوم الأحد، بغرق عشرات الأشخاص الذين كانوا على متن قارب يواجه صعوبات، مشيرة إلى أنها أبلغت السلطات الإيطالية بوضعه في وقت سابق.

وقالت منظمة "ألارم فون" (Alarm Phone) التي تدير خط طوارئ للمهاجرين المنكوبين، إنها أبلغت السلطات الإيطالية في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت، بوجود قارب يواجه صعوبات قبالة شمال غرب مدينة بنغازي الليبية.

وأضافت -في تغريدة- "لقد صدمنا. فوفق مصادر مختلفة، غرق عشرات الأشخاص الذين كانوا على هذا القارب المنكوب".

من جهتها، أعلنت منظمة "سي ووتش" (Sea-Watch) غير الحكومية الألمانية -عبر تويتر- أمس السبت، أن طائرتها الاستطلاعية رصدت قارب المهاجرين الذي "كان محملا بشكل خطير وسط أمواج عاتية".

وأوضحت أنه توجد قرب القارب "سفينة تجارية تلقت أمرا من مركز تنسيق الإغاثة في روما للتنسيق مع خفر السواحل الليبي".

🔴 Time is running out to rescue ~50 people on board this boat. The distress case is drifting in the high waves. A nearby merchant ship is not equipped for rescues and has been ordered by Italian authorities to wait for the sc. Libyan Coast Guard, but they do not come. pic.twitter.com/5VNPPbcKPk

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) March 11, 2023