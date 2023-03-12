إيران.. توقيف 100 شخص على صلة بتسمم طالبات المدارس

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية اعتقال أكثر من 100 شخص في 11 محافظة من بينها طهران وقم، على خلفية حالات التسمم التي تشهدها مدارس الفتيات في البلاد منذ نحو 3 أشهر.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عددا من المعتقلين استخدموا مواد ليست خطيرة لكنها ذات رائحة كريهة بهدف تعطيل المدارس، وإن عددا منهم لهم دوافع عدائية وسعوا لنشر الخوف بين الطالبات وفي المجتمع، بهدف خلق نظرة تشاؤمية تجاه النظام في إيران.

وأضافت الداخلية الإيرانية أن التحقيقات مستمرة للكشف عن أي صلة محتملة لهم بمنظمة مجاهدي خلق، مشيرة إلى أن حالات التسمم تراجعت بشكل ملحوظ منذ منتصف الأسبوع الماضي.

ودعت أولياء الطالبات والطلبة لإرسال أبنائهم إلى المدارس للحيلولة دون تراجع في المستوى التعليمي.

وخلال الأشهر الأخيرة، أبلغت عدة مدارس في العاصمة طهران عن حالات تسمم غامض وأرسلت مئات من طالبات المدارس إلى المستشفيات.

وبحسب إعلام محلي، فقد تم تسجيل عشرات حالات التسمم بين الطالبات بمدرسة في برديس، وهي ضاحية تقع على بعد 17 كيلومترا شمال شرق طهران، كما وردت تقارير مماثلة من غرب العاصمة.

وتم إدخال مئات من طالبات المدارس إلى المستشفيات في مدن مختلفة بأنحاء البلاد منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما وصف بأنه "موجة تسمم غامض".

ورغم أن العدد الدقيق للطالبات المتأثرات بالتسمم غير معروف حتى اليوم، فقد قدر أحد كبار النواب الأربعاء الماضي، الرقم مبدئيا بنحو 900.

والخميس الماضي، أعلن المدعي العام في طهران علي صالحي، تشكيل لجنة خاصة لمتابعة القضية، محذرا من أن "الجناة" سيواجهون عقوبات قانونية صارمة.