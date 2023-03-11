4 قتلى و16 جريحا في تفجير استهدف مركزا ثقافيا بمدينة مزار شريف شمالي أفغانستان

نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مصدر حكومي أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 16 آخرون في تفجير استهدف مركزا ثقافيا وسط مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمالي أفغانستان.

وقال المصدر إن المركز كان يقيم حفلا لتكريم عدد من الصحفيين والكتّاب، وإن من بين الجرحى صحفيين.

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الأفغانية أن شخصا لقي حتفه وأصيب 5 آخرون في انفجار في عاصمة ولاية بلخ بشمال البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة بلخ محمد آصف وزيري "وقع انفجار في المنطقة الثانية للشرطة في بلخ"، مضيفا أن من بين المصابين 3 أطفال.

وقال الصحفي المقيم في بلخ محمد فاردين نوروزي لرويترز إنه وصحفيين آخرين أصيبوا في الانفجار، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

ويأتي التفجير بعد يومين من اغتيال حاكم ولاية بلخ الملا محمد داود مزمل في هجوم انتحاري تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت سلطات طالبان أعلنت أنها تحقق في الانفجار الذي أسفر عن مقتل حاكم الولاية و2 آخرين في مكتبه يوم الخميس الماضي.

وسيتولى حاكم ولاية قندهار بجنوب أفغانستان إدارة بلخ مؤقتا، وفقا لما قاله المتحدث باسمه. وأضاف أن هذا سيكون لحين اختيار زعيم طالبان هبة الله آخوند زاده حاكما جديدا لبلخ، وهو مركز مهم للتجارة مع آسيا الوسطى.