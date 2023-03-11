فروا من السجن قبل أسبوع.. مقتل 3 "إرهابيين" واعتقال رابع في عملية أمنية بموريتانيا

نواكشوط- أعلنت السلطات الموريتانية، السبت، مقتل 3 "إرهابيين" واعتقال رابع خلال عملية أمنية شمالي البلاد، بعد نحو أسبوع من فرارهم من السجن المدني بالعاصمة نواكشوط.

وقالت وزارتا الدفاع والداخلية الموريتانيتان، في بيان مشترك، إن أحد أفراد القوات المسلحة قتل خلال العملية الأمنية التي تمت بولاية آدرار.

وجاء في البيان أن تحديد مكان الفارين الذين تحصنوا في منطقة جبلية وعرة تم بالتنسيق بين القوات الجوية والبرية بعد أن رجحت اللجنة الأمنية العليا المكلفة بمتابعة الملف إمكانية وجودهم بمنطقة في ولاية آدرار.

ووفقا للبيان نفسه، فقد تعرضت وحدات الدرك المتخصصة في مكافحة الإرهاب أثناء عمليات البحث عن الفارين لإطلاق نار كثيف دخلت على إثره في اشتباكات مع العناصر الإرهابية.

سيارة مشبوهة

ويأتي بيان وزارتي الدفاع والداخلية بعد 6 أيام من عملية الفرار، حيث تمكن السجناء الأربعة من الفرار من السجن مساء الأحد الماضي بعد قتل اثنين من حراس السجن المركزي بنواكشوط وجرح آخرين.

وقال عبدي ولد امحيحم، عمدة بلدية "المداح" التابعة لمقاطعة أوجفت بولاية آدرار، لوسائل إعلام محلية إن توصل الأجهزة الأمنية للفارين جاء إثر ورود معلومات عن سيارة مشتبه بها في منطقة تبعد 35 كيلومترا من مركز البلدية.

وأضاف ولد امحيحم أن السيارة التي تقل 4 مسلحين كانت متعطلة، موضحا أن العملية الأمنية شاركت فيها طائرة عسكرية وتواصلت من الجمعة إلى السبت.

يذكر أن اثنين من الفارين محكوم عليهما بالإعدام بينما كان الآخران قيد المحاكمة.

وفي السنوات الماضية، أصدر القضاء الموريتاني أحكاما بالإعدام بحق عشرات السجناء السلفيين، بعد أن وُجهت إليهم تهم تتعلق بحمل السلاح ضد الدولة والانتماء لجماعات إرهابية، وتهديد أمن البلاد واستقرارها.