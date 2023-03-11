دعت لتدابير استباقية.. أذربيجان تحذر من تهديدات محتملة من أرمينيا

دعا وزير الدفاع في أذربيجان ذاكر حسنوف -اليوم السبت- إلى اتخاذ تدابير استباقية ضد أي تهديدات محتملة من أرمينيا داخل الأراضي الأذربيجانية والرد بالمثل إذا اقتضى الأمر.

وخلال اجتماع تشاوري بحضور نوابه وقادة تشكيلات من الجيش الأذري، تحدث حسنوف عن قيام يريفان مرة أخرى بنقل أسلحة وجنود إلى وحدات مسلحة أرمينية -وصفها بغير المشروعة- متبقية في جزء من الأراضي الأذرية تنتشر فيه قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا. وأكد استمرار مراقبة تحركات هذه الوحدات وكذلك القوات الأرمينية.

وتأتي تصريحات الوزير الأذري بعد أسبوع من إعلان باكو عن وقوع اشتباك مع القوات الأرمينية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.

وحينها قالت وزارة الدفاع الأذرية إن الاشتباك أسفر عن مقتل اثنين من جنودها، في حين أكدت يريفان مصرع 3 عناصر من الشرطة الأرمينية.

ووفقا لوزارة الدفاع الأذرية، اندلع الاشتباك الأخير إثر محاولة قواتها منع نقل معدات عسكرية وذخائر وأفراد من أرمينيا إلى أراض أذرية في منطقة بإقليم ناغورني قره باغ تنتشر فيها قوات سلام روسية بشكل مؤقت ويعيش فيها أرمينيون.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربا للسيطرة على قره باغ عند تفكك الاتحاد السوفياتي مطلع التسعينيات، مما أسفر عن 30 ألف قتيل، وانتهت الحرب بانتصار أرمينيا.

واندلع نزاع آخر في خريف 2020 واستمر 44 يوما وأدى إلى مقتل 6500 شخص، وسمح لباكو باستعادة مساحات واسعة من الأراضي، وانتشر جنود روس لحفظ السلام بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة موسكو أنهى هذه الحرب، لكن التوتر لا يزال شديدا، في وقت لم يحدث فيه أي تقدم في المفاوضات بشأن توقيع معاهدة سلام.