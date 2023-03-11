شاهد- قائد "فاغنر" يطالب بمزيد من الذخيرة ويحذر من "سيناريو محبط"

قال قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين إن قواته باتت على مسافة نحو كيلومتر من مركز مدينة باخموت التي تشهد معارك طاحنة منذ أشهر، كما حذر من "سيناريو محبط" في حال عدم تلقي مزيد من الذخيرة.

وفي مقطع مصور نشر على منصة تليغرام، قال بريغوجين مشيرا إلى مبنى على مسافة مرئية من المكان الذي يقف فيه "عند ذلك المبنى من 5 طوابق حيث يتصاعد الدخان يوجد مبنى إدارة المدينة وسط باخموت. يبعد مسافة 1.2 كيلومتر تقريبا من هنا".

وأوضح أنه "من هذا الاتجاه، سيحاول الأوكرانيون القيام بهجوم معاكس من الشمال، من المهم أن نتحصل على مزيد من الذخيرة لحماية الأطراف. إذا تم إغلاق الأطراف، فسيكون كل شيء كما هو مطلوب. وإن لم يحدث، فسنصبح محاصرين مع القوات الأوكرانية وسط باخموت".

ويقود مقاتلو مجموعة فاغنر هجمات على مدن شرقي أوكرانيا، ومن بينها باخموت التي تشهد المعركة الأطول والأشرس منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقد تكبد الطرفان خسائر كبرى في محيط هذه المدينة.





وكان بريغوجين أعلن عدة مرات انتصارات في ساحة المعركة، وانتقد كبار الضباط الروس واتهم الإدارة العسكرية في موسكو وقادة الجيش بعدم مشاركة الذخيرة مع قواته.

وفي مقطع الفيديو الذي نشر اليوم السبت، قال بريغوجين إنه مستعد لطلب العفو من كبار القادة الروس، لكن في الوقت نفسه بدا أنه يسخر من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وقال إنهما "قائدان عسكريان بارزان" مضيفا أن أعظم القادة العسكريين الروس بمن فيهم غيورغي جوكوف وألكسندر سوفوروف "كان بإمكانهم التعلم" منهما. وأضاف "أنا أؤيد قطعا كل مبادراتهما".