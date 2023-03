لينيكر ممنوع من الظهور في "بي بي سي" بعد تغريدة رافضة لقانون الهجرة

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن غاري لينيكر لن يقدم برنامج "مباراة اليوم" (Match of the Day) اليوم السبت، حتى يتم التوصل إلى "موقف متفق عليه وواضح بشأن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي".

Gary Lineker to step back from presenting Match of the Day until agreement reached on social media use – BBC statement https://t.co/WMsgqRzWrw — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 10, 2023

وقالت الهيئة في بيان، أمس الجمعة، إنها طلبت من لينيكر -وهو مقدم البرامج الأعلى أجرا في الشبكة- التوقف عن تقديم برنامجه وذلك بعد "مناقشات مكثفة" معه.

واعتبرت أن نشاط لينيكر على وسائل التواصل الاجتماعي تضمّن "انتهاكا لإرشاداتنا". وقالت إن اللاعب السابق "يتعين عليه الابتعاد عن الانحياز في القضايا السياسية الحزبية أو الخلافات السياسية".

ويأتي قرار هيئة الإذاعة البريطانية في أعقاب خلاف حول الحياد بشأن التعليقات التي أدلى بها لينيكر وانتقد خلالها سياسة اللجوء الجديدة للحكومة البريطانية.

وفي تغريدة على تويتر، أكد لينيكر رفضه لقانون الهجرة الذي تتبناه وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، ووصف القانون الذي بموجبه سيتم احتجاز وترحيل طالبي اللجوء بأنه "أكثر من فظيع".

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order? — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 7, 2023

وأضاف لينيكر "لا يوجد تدفق هائل للاجئين، نحن نستقبل لاجئين أقل بكثير من الدول الأوروبية الكبرى الأخرى. هذه مجرد سياسة قاسية تستهدف الأشخاص الأكثر ضعفا بلغة لا تختلف عن تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينيات". في إشارة إلى تشبيه التوجه الذي يحمله قانون الهجرة، بألمانيا النازية.

وتعرض لينيكر لانتقادات حادّة من حكومة المحافظين البريطانية ومطالبات واسعة لـ"بي بي سي" باتخاذ موقف حياله، قوبلت بحملة دعم واسعة من مؤيدي لينيكر على منصات التواصل.

في المقابل، استمر لينيكر بالتغريد متمسكا برأيه ومثمّنا الدعم الذي تلقاه من المؤيدين، وقال "لم أشهد أبدا مثل هذا الحب والدعم في حياتي كالذي تلقيته هذا الصباح، أود أن أشكركم، فهذا يعني الكثير. سأستمر في المحاولة والتحدث نيابة عن تلك النفوس المسكينة التي لا صوت لها".

I have never known such love and support in my life than I’m getting this morning (England World Cup goals aside, possibly). I want to thank each and every one of you. It means a lot. I’ll continue to try and speak up for those poor souls that have no voice. Cheers all. 👊🏻 — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 8, 2023

Well, it’s been an interesting couple of days. Happy that this ridiculously out of proportion story seems to be abating and very much looking forward to presenting @BBCMOTD on Saturday. Thanks again for all your incredible support. It’s been overwhelming. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 9, 2023

Great to see the freedom of speech champions out in force this morning demanding silence from those with whom they disagree. 👊🏻 — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 8, 2023

واعتبر حزب العمال قرار إبعاد لينيكر "اعتداء على حرية التعبير في مواجهة الضغوط السياسية" واصفا القرار بـ"الجبان".

Labour has condemned the BBC’s “cowardly decision” to stand Gary Lineker down from hosting duties on Match Of The Day. “Tory politicians lobbying to get people sacked for disagreeing with Government policies should be laughed at, not pandered to," the party said pic.twitter.com/ZQJ8MX4aqh — PA Entertainment (@PAshowbiz) March 10, 2023

وألمح ناشطون وإعلاميون، إلى التناقض بشأن موقف "بي بي سي"، حيث غرد الصحفي والمحرر السياسي ليام ثورب بالقول "أُجبر غاري لينيكر على الانسحاب من وظيفته بسبب مزاعم الحياد بشأن آرائه بشأن نظام اللجوء الحكومي، بينما واصل رئيس هيئة الإذاعة البريطانية ريتشارد شارب، عمله بعد دوره في المساعدة في منح بوريس جونسون قرضا قيمته 800 ألف جنيه إسترليني".

Gary Lineker forced to withdraw from his job because of claims of impartiality over his views on the government's asylum system BBC chairman Richard Sharp has continued in his job after his role in helping to land Boris Johnson an £800,000 loan — Liam Thorp (@LiamThorpECHO) March 10, 2023

وقال المعلق الشهير بوريس مورغان "ما هذا الهراء؟ كم هو ضعيف بشكل مثير للشفقة، أطالب الآن بي بي سي بتعليق كل مذيع أدلى بتعليقات عامة حول الأخبار أو الشؤون الجارية، بدءا من السير ديفيد أتينبورو ولورد شوغر".

WTF? How pathetically spineless.. I now demand the BBC suspend every presenter who has made public comment about news or current affairs – starting with Sir David Attenborough and Lord Sugar. https://t.co/7DRtFEOAVa — Piers Morgan (@piersmorgan) March 10, 2023

من جانبهم، يعتزم لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز عدم المشاركة في مقابلات تلفزيونية مع هيئة الإذاعة البريطانية عقب مباريات اليوم السبت. وقال متحدث باسم رابطة اللاعبين المحترفين "تم إخبارنا بأن اللاعبين المشاركين في مباريات اليوم لن يطلب منهم إجراء مقابلات مع برنامج ماتش أوف ذا داي".

وأضاف المتحدث "تحدثت الرابطة مع الأعضاء الذين يريدون اتخاذ موقف جماعي، ويرغبون في إظهار دعمهم لأولئك الذين اختاروا عدم المشاركة في برنامج الليلة. وخلال تلك المحادثات، أوضحنا أننا كرابطة، سندعم جميع الأعضاء الذين قد يواجهون عواقب عدم استكمال التزامات البث الخاصة بهم".

وفيما اعتبره البعض تضامنا مع موقف لينيكر نشر المعلقون في البرنامج: ستيف ويلسون، وكونور ماكنمارا، وروبين كوين، وستيفن ويث؛ بيانا مشتركا عبر الإنترنت، قالوا فيه إنهم "لا يشعرون أنه سيكون من المناسب المشاركة في البرنامج" اليوم السبت.

If @FineGael were actually addressing the housing crisis, we'd be inundated by photos of Leo handing people the keys to new houses and landlords to new tenements. Except, you know, we're not… #latelate — Conor McNamara (@conorgmcnamara) March 10, 2023

وألمح أليكس سكوت إلى نفس الشيء، بينما قال 6 أعضاء من فريق التعليق في البرنامج إنهم لن يشاركوا أيضا.

وفي بيان لاحق، قال متحدث باسم بي بي سي "قال بعض نقادنا إنهم لا يرغبون في الظهور في البرنامج، نحن نتفهم موقفهم وقررنا أن يركز البرنامج على أحداث المباريات، بدون تقديم من الأستوديو أو نقاش (تحليلي)".