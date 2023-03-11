بعد تصعيده إلى المرتبة الثانية بالدولة والحزب.. تعيين لي تشيانغ المقرب من شي رئيسا للحكومة الصينية

وافق مجلس نواب الشعب الصيني -اليوم السبت- على تعيين لي تشيانغ رئيسا جديدا للوزراء خلال الاجتماع السنوي للمجلس، وهو من الشخصيات الموثوقة الأكثر قربا من الرئيس شي جين بينغ.

وحصل لي تشيانغ (الرئيس السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي) على تأييد 2936 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 8 عن التصويت.

وخلال دورة المجلس الوطني لنواب الشعب (الهيئة التشريعية الوطنية) التي تنتهي يوم الاثنين، سيحل لي تشيانغ محل لي كه تشيانغ الذي سيتقاعد بعد أن أمضى فترتين مدة كل منهما 5 سنوات.

وكان الرئيس شي قد رشح لي تشيانغ للمنصب ليقع على عاتقه إدارة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث ترتبط وظيفته تقليديا بالإدارة اليومية للبلاد وتسيير سياسة الاقتصاد الكلي.

ولي تشيانغ (63 عاما) حليف مقرب للرئيس، وكان قد شغل منصب مدير مكتب شي بين عامي 2004 و2007 عندما كان الأخيرة سكرتيرا للحزب في مقاطعة تشيجيانغ شرق البلاد، وهو المسؤول السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي وقد تضررت صورته إلى حد ما في الربيع أثناء الحَجْر الفوضوي في مدينته.

وخلافا لجميع رؤساء الوزراء السابقين تقريبا، ليس لدى "لي تشيانغ" -الذي تمت ترقيته إلى المرتبة الثانية بالحزب الشيوعي في أكتوبر/تشرين الأول- خبرة على مستوى الحكومة المركزية.

غير أنه يتمتع بخبرة كبيرة في الحكومة المحلية، وتقلد مناصب قيادية مهمة في مقاطعتي تشيجيانغ (شرق) وجيانغسو (شرق) الساحليتين الغنيتين.

ويتولى لي تشيانغ منصبه في وقت يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا حادا، وقد أضعفته سياسة "صفر كوفيد" غير المرنة.