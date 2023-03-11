ديدان تغطي شوارع بالصين.. هل سقطت من السماء؟

انتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر على ما يبدو أنها ديدان صغيرة تزحف على السيارات في إحدى مناطق الصين.

وحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك بوست" (New York Post) الأميركية نُصح السكان في بكين بحمل مظلاتهم معهم إذا خرجوا، كما طُلب من مواطني مدينة لياونينغ البحث عن مأوى بعد أن بدت السماء وكأنها بدأت تمطر الديدان.

وأظهر مقطع الفيديو السكان وهم يغطون أنفسهم بالمظلات أثناء سيرهم في الشوارع، في حين لم يتم الكشف عن سبب ظهور هذه الكائنات اللزجة بعد.

وتمت مشاركة مقطع الفيديو على وسائل التواصل بعبارة "مطر الديدان"، مما أقنع الكثيرين بأن الديدان سقطت من السماء.

وفي الوقت الذي لم تقدم فيه السلطات الصينية أي تفسير لما حدث فسرت الدورية العلمية "مذر نيتشر نتورك" (Mother Nature Network) الظاهرة بأن الديدان سقطت بعد أن جرفتها الرياح العاتية، مضيفة أن هذا النوع من الظواهر يحدث بعد عاصفة عندما تعلق الحشرات في دوامة.

وربط البعض بين ظهور الديدان وبداية موسم الربيع، ويطلق أحيانا على أول قمر مكتمل يظهر في مارس/آذار اسم قمر الدودة الكاملة بسبب هذه الظاهرة، وفق ما أفادت صحيفة "مترو" (Metro) البريطانية.

في المقابل، قال عدد من مستخدمي وسائل التواصل إن السيارات ليست مغطاة بالديدان على الإطلاق، وإن الأجسام الخيطية هي بذور من أشجار الحور.