أميركا تتهم روسيا بالسعي لإثارة "تمرد" في جمهورية مولدوفا المحاذية لأوكرانيا

قال جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض الأميركي إن روسيا تحاول إثارة تمرد داخل جمهورية مولدوفا المحاذية لكل من أوكرانيا ورومانيا.

كما وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أي عمل محتمل ضد قوات بلاده المتمركزة في مولدوفا بأنه سيكون "اعتداء مباشرا".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن اتهم رئيس منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لموسكو، أوكرانيا، بالوقوف وراء هجوم كان يستهدف مسؤولين كبارا بهذه المنطقة.

وقال هذا المسؤول إن الأجهزة الأمنية الأوكرانية كانت تعتزم استهداف شخصيات بارزة بهذه المنطقة الواقعة بين أوكرانيا ومولودوفا، وهي اتهامات نددت بها كييف واعتبرتها "استفزازا" من تدبير الكرملين.

ويخشى الأوكرانيون أن يشعل أي توتر في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية شرارة الحرب في جبهة جديدة، قد تستغلها موسكو لمهاجمة مدينة أوديسا القريبة.

وتواجه مولدوفا تهديدات من الجيش الروسي ومخزون ذخائر روسي كبير في ترانسنيستريا. ولا تخضع هذه المنطقة لسيطرة السلطات المولدوفية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1992، ويحكمها انفصاليون يوصفون بميلهم للاتحاد مع روسيا.

ولم يحصل الإقليم على أي اعتراف دولي باستقلاله، ويوجد فيه 1500 جندي روسي أرسلوا إلى هناك بقرار أحادي، وتقول موسكو إنهم لحفظ السلام فيه، كما يعتمد الإقليم على موارد روسية تقدم له بالمجان مثل الغاز. ويضم بسكانه -الذين يقاربون نحو 470 ألفا- عرقيات مختلفة وروسية وأوكرانية ومولدوفية بنسب مختلفة.





قلب النظام

وكانت مولدوفا قد اتهمت موسكو في فبراير/شباط 2023 بالسعي لقلب نظام الحكم فيها -وهو نظام معروف بتأييده لأوروبا- من خلال مخططات تحاول تنفيذها بالعاصمة كيشيناو (كيشنيف) من قبيل التخطيط لشن "هجمات عنيفة" و"احتجاز رهائن".

وأكدت الرئيسة المولدوفية مايا ساندو أن "الهدف هو قلب النظام الدستوري واستبدال سلطة غير شرعية بالنظام الشرعي في كيشيناو".

وقالت ساندو إن الكرملين يعول على "مشاركة قوى داخلية" مثل حزب الثري إيلان سور المؤيد لروسيا والفار من البلاد، فضلا عن مواطنين روس وبيلاروس وصرب ومن الجبل الأسود.

ومن جانبها نفت موسكو هذه الاتهامات واعتبرتها مجرد "مزاعم لا أساس لها" متهمة أوكرانيا بالسعي إلى تأليب مولدوفا ضدها، كما اتهمت السلطات في كيشيناو بمعاداة موسكو.

وتشهد مولدوفا، المرشحة منذ صيف 2022 للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أزمات منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وتندد منذ أشهر عدة بـ "ابتزاز روسي في مجال الطاقة" مع خفض موسكو إمداداتها من الغاز إلى النصف.