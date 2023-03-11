اتفاق فرنسي بريطاني لمكافحة الهجرة غير النظامية

أعلنت فرنسا وبريطانيا، الجمعة، عن توصلهما إلى اتفاق جديد لكبح جماح ظاهرة تدفق طالبي اللجوء انطلاقا من الأراضي الفرنسية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -في مؤتمر صحفي في ختام أول قمة بين فرنسا والمملكة المتحدة منذ 2018- "إنها لحظة لقاء جديد وتواصل جديد وانطلاقة جديدة. إنها قمة طموح جديد".

وأكد ماكرون في المؤتمر الذي عقده مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أنه يجب إشراك الدول الأوروبية المعنية باللاجئين والدول التي تنشط فيها شبكات الاتجار بالبشر لمواجهة هذه الظاهرة، على حد تعبيره.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن تأسيس مركز احتجاز جديد في شمال فرنسا لطالبي اللجوء.

وأكد سوناك، في المؤتمر الصحفي، أن هناك مركز قيادة جديدا يجمع 500 ضابط إضافي للقيام بدوريات مشتركة في الشواطئ الفرنسية على حد قوله.

وينص الاتفاق أيضًا على إنشاء مركز تنسيق جديد يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتنسيق الاستجابة بين ضباط الاتصال البريطانيين الدائمين والسلطات الفرنسية تجاه معابر القوارب الصغيرة، ومضاعفة عدد الموظفين في شمال فرنسا لمعالجة مشكلة المعابر.

وتزامنت قمة باريس مع اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي ببروكسل يومي الخميس والجمعة، وقد تناولت النقاشات فيه بالخصوص ملف اللجوء والهجرة غير النظامية.

كما تأتي القمة عقب كشف لندن عن مشروع قانون جديد يحظر على المهاجرين غير النظاميين -أو مهاجري القوارب كما أطلق عليهم- التقدم بطلب لجوء.