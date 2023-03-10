من بينهم نيكسون وكيم جونغ وأوبرا.. ترامب يعتزم نشر كتاب يضم رسائل تلقاها من زعماء ومشاهير

يعتزم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نشر مجموعة رسائل تلقاها من بعض أبرز الشخصيات في التاريخ المعاصر مثل الرئيس الأميركي الراحل ريتشارد نيكسون وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والإعلامية أوبرا وينفري، وفق ما أفاد ناشر كتبه يوم الخميس.

وقالت دار "ويننغ تيم بابليشينغ" للنشر إن كتاب "رسائل إلى ترامب" الذي يضم 150 رسالة، يسلط الضوء على مراسلات "مذهلة وأحيانا خاصة" بين الرئيس السابق وزعماء وشخصيات إعلامية ورياضية وصناعيين كبار.

ويغطي الكتاب الذي يتوقع صدوره الشهر المقبل، مراسلات ترامب على مدى 4 عقود، وفي إحدى الرسائل عام 2000 تقول وينفري للرئيس الجمهوري السابق البالغ 76 عاما "من المؤسف أننا لم نترشح للرئاسة. يا لنا من فريق".

وكانت النجمة التلفزيونية تعلق بهذه الكلمات على كتاب ترامب "أميركا التي نستحقها" الذي بعث لها هو بمقتطفات منه وصفها فيها بأنها قد تكون النائبة المثالية للرئيس الأميركي.

ونُقل عن ينفري (69 عاما) قولها لترامب إن تعليقاته جعلتها "تبكي قليلا"، وفقا لموقع أكسيوس.

وبما أن كل رسالة في الكتاب تأتي مرفقة بتعليق من ترامب، فقد وصف الرئيس السابق وينفري بأنها "مذهلة"، وفقا لأكسيوس، لكنه تذمر من أنها "لم تتحدث إليه" بعد إعلان ترشحه للرئاسة عام 2015.

وتحمل الكثير من الرسائل التي اختارها ترامب بنفسه تواقيع شخصيات إعلامية بارزة، خصوصا خلال الفترة التي كان يعيش فيها حياة شهرة ولم يكن يثير فيها انقساما كما الآن، حين كان مليارديرا ونجما في عالم تلفزيون الواقع.

وبعض الرسائل أيضا هي لشخصيات سياسية من الوزن الثقيل مثل نيكسون وهيلاري كلينتون والزعيم الكوري الشمالي، وفق بيان الناشر.

وسبق أن دفعت المراسلات مع كيم الرئيس السابق إلى الإعلان أمام حشد أنه والزعيم الاستبدادي "وقعا في الحب"، في إحدى أكثر اللحظات غرابة في مسيرته.

وكانت رسائل كيم الموجهة لترامب ضمن وثائق حكومية سرية عُثر عليها مخبأة في مقر الرئيس السابق في فلوريدا العام الماضي واتهم بسرقتها من البيت الأبيض.

والعام الماضي أصدرت دار "ويننغ تيم بابليشينغ"، التي شارك في تأسيسها دونالد ترامب جونيور الابن الأكبر لترامب، كتاب "رحلتنا معا" الذي يروي بالصور لحظات ترامب في البيت الأبيض خلال ولايته الرئاسية، وحقق الكتاب مبيعات بلغت 20 مليون دولار.