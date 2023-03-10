قطر ترحب بالاتفاق على استئناف العلاقات بين السعودية وإيران

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -اليوم الجمعة- اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عبّر فيه عن ترحيب دولة قطر بصدور البيان الثلاثي المشترك عن السعودية وإيران والصين بالاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أعرب -خلال الاتصال الهاتفي- عن تطلع بلاده إلى أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يعود بالمنفعة على جميع شعوبها.

كما قالت الوكالة القطرية إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصل بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وعبّر عن ترحيب دولة قطر بالتوصل إلى اتفاق لاستعادة العلاقات بين إيران والسعودية.

وأضافت أن الطرفين تحدثا -خلال الاتصال الهاتفي- عن إلغاء العقوبات وضرورة الاهتمام الإنساني بتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة.

كما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تهنئته للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على توليه رئاسة الوزراء في دولة قطر.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرياض وطهران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.

وجاء التوصل لهذا الاتفاق -حسب ما ذكرت "واس"- عقب مباحثات جرت في الصين مع الرئيس شي جين بينغ. وأضافت الوكالة السعودية أن المباحثات جاءت رغبة من طهران والرياض في حل الخلافات بالحوار والدبلوماسية.