شبّه خطة الحكومة بشأن الهجرة بخطاب "ألمانيا النازية".. مذيع ونجم كرة قدم بريطاني بمرمى انتقادات حادة

يواجه غاري لينيكر، لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ومقدم البرامج الرياضية الشهير على قناة "بي بي سي" (BBC)، انتقادات حادّة من حكومة المحافظين البريطانية، كما يواجه خطر فقدان وظيفته بسبب تشبيهه خطة الحكومة بشأن الهجرة غير النظامية بخطاب "ألمانيا النازية".

وقال لينيكر -عبر حسابه على تويتر قبل 3 أيام- إن القانون الذي بموجبه سيتم احتجاز وترحيل طالبي اللجوء هو "أكثر من فظيع" جاء ذلك في رد على فيديو نشرته وزيرة الداخلية سويلا برافرمان حول قانون الهجرة غير النظامية.

وأضاف "لا يوجد تدفق هائل للاجئين، نحن نستقبل لاجئين أقل بكثير من الدول الأوروبية الكبرى الأخرى. هذه مجرد سياسة قاسية تستهدف الأشخاص الأكثر ضعفًا بلغة لا تختلف عن تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينيات".

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة البريطانية لانتقادات عدة بسبب مشروع قانون يضع قيودا صارمة على حق اللجوء، ووضع حد لعمليات العبور غير النظامية لقناة المانش عبر القوارب الصغيرة.

مشروع وانتقادات

وينص مشروع القانون على الترحيل السريع للمهاجرين الذين يصلون بهذه الطريقة ويمنعهم من طلب اللجوء، وبالتالي الاستقرار في المملكة المتحدة أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية. كما يسهل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة أخرى تعتبر آمنة.

وأثار مشروع القانون -الذي جاء بعد تشديد قوانين الهجرة- موجة استنكار من جمعيات مساعدة اللاجئين التي تعتبره مخالفا للقانون الدولي.

وفي ردها على تصريحات المذيع الشهير، عبّرت برافرمان -في تصريحات لشبكة "آي تي في" (ITV) البريطانية– عن "خيبة الأمل" من مقارنته تصريحاتها بخطاب النازية في ألمانيا بداية القرن العشرين.

وقالت وزيرة الداخلية "إن مساواة إجراءاتنا، القانونية والضرورية والرحيمة بشكل أساسي، بألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي لهو أمر غير مسؤول، وأنا لا أتفق مع هذا الوصف".

من جانبه، استنكر مكتب رئيس الحكومة تعليقات لينيكر، وقال السكرتير الصحفي الخاص لرئيس الوزراء في تصريحات لوسائل إعلامية "من المخيب للآمال أن يستخدم شخصٌ هذا النوع من الخطاب، بينما يتم تمويل راتبه من قبل دافعي رسوم الترخيص البريطانيين".

واتهم مكتب رئيس الوزراء لينيكر بـ "تجاهل مخاوف البريطانيين المشروعة في ما يتعلق بعبور القوارب الصغيرة وبالهجرة غير الشرعية".

دعوات للفصل

ودعا نواب وسياسيون تابعون لحزب المحافظين الحاكم شبكة "بي بي سي" إلى فصل لينيكر من وظيفته على خلفية تعليقاته، وسط تأكيد منهم على قانونية الإجراءات التي ينص عليها القانون المثير للجدل.

وكتب النائب سيمون جوب على حسابه في تويتر "لو انتهكتُ سياسة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ بي بي سي مرارًا وتكرارًا أثناء عملي معهم، لكنت تلقيتُ أكثر من مجرد كلمات في أذني. لماذا تختلف القاعدة الخاصة بالموظفين عندما يتعلق الأمر بنجوم مثل لينيكر؟ هذا مقزز، خاصة وأن راتبه يمكن أن يستخدم لإنقاذ إذاعة بي بي سي المحلية".

وقال وزير الهجرة روبرت جينريك لوسائل إعلام "أطفالي هم أحفاد ناجين من الهولوكوست، وأعتقد أنه لا ينبغي إلقاء هذه الكلمات باستخفاف، خاصة وأن دافعي الضرائب يدفعون راتب لينيكر. ومن المخيب للآمال أنه بعيد كل البعد عن الرأي العام البريطاني".

بدورها، قالت النائبة المحافظة أندريا جنكينز عبر حسابها على تويتر "هذه المرة لقد تمادى لينيكر بالتأكيد، وإذا لم تتصرف هيئة الإذاعة البريطانية، أعتقد أنه يجب علينا وقف تمويلهم".

وحول ردة فعلها، ذكرت "بي بي سي" أنها أجرت "محادثات جادّة" مع لينيكر، وهو مقدم البرامج الأعلى أجرا بالشبكة، حول ما تستلزمه السياسة التحريرية بوجوب التزام الحيادية على مواقع التواصل الاجتماعي.

لا مبالاة ودعم

ولم يبال لينيكر بموجة الانتقادات الحادة والتنبؤات بفقدان وظيفته، حيث استمر بالتغريد على حسابه في تويتر، متحديًا جميع النقاد ومتمسكًا برأيه المناهض لإجراءات الحكومة الجديدة ضد اللاجئين.

من جانبه، علّق النائب من حزب العمال والزعيم السابق للحزب، جيرمي كوربين، مؤيدا لينيكر "أحسنت يا غاري، الخطة والقانون مقززان".

وقالت البروفيسورة في تاريخ الهجرة والشتات، تانجا بولتمان، مخاطبة بي بي سي "بصفتي ألمانية، يمكنني أن أقول لك هذا: عندما يتحدث السياسيون بلغة لا تختلف عن تلك المستخدمة بألمانيا في الثلاثينيات، فإنني أدرك ذلك. لماذا؟ لأنني تعلمت عنها طوال حياتي".

وأضافت بولتمان "اللغة التي سمعناها من هذه الحكومة، بغض النظر عن عدد المرات التي يزعمون فيها خلاف ذلك، لا تختلف في بعض النواحي عن تلك المستخدمة بألمانيا في الثلاثينيات".

وتساءلت الإعلامية إيميلي مايتليس حول تباين موقف هيئة الإذاعة البريطانية فيما يتعلق بـ "حرية التعبير" مستشهدة بانتقاد لينيكر السابق لقطر حول استضافتها لكأس العالم بينما سمحت له "بي بي سي" بذلك.

أولويات سوناك

يشار إلى أن رئيس الحكومة ريشي سوناك، الذي جعل من ضبط الهجرة إحدى أولوياته، قال إنه مستعد لمعركة قانونية حول النص "لكي نستعيد السيطرة التامة على حدودنا".

ويتوقع سوناك أن يزور فرنسا الجمعة للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أشهر قليلة من توقيع اتفاق بين لندن وباريس بهدف تعزيز تعاونهما في هذا المجال.

وتطلب لندن خصوصا أن يقدم المهاجرون طلب اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه.

والعام الماضي، وصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة عبر المانش على متن قوارب صغيرة، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف منذ بداية العام، في رحلة محفوفة بالمخاطر. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 قضى ما لا يقل عن 27 مهاجرًا غرقا لدى عبورهم القناة.

ويتم إيواء هؤلاء المهاجرين، ويطلب الكثير منهم اللجوء بالبلاد، في فنادق على نفقة الدولة، مما يسبب أحيانا توترا، خاصة وأن نظام اللجوء عاجز عن معالجة الطلبات المتدفقة عليه.