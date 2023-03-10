سي إن إن: روسيا نقلت إلى إيران أسلحة أميركية غنمتها في أوكرانيا

نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن روسيا أرسلت لإيران بعض الأسلحة والمعدات التي قدمتها واشنطن وحلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أوكرانيا واستولت عليها موسكو.

وأضافت الشبكة أن من بين هذه المنظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات وصواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات.

وأشارت إلى أن واشنطن تعتقد أن طهران ستحاول إجراء هندسة عكسية لهذه المنظومات، إذ سيحفز ذلك طهران على مواصلة دعمها لروسيا في هذه الحرب.

وأضافت الشبكة الأميركية أن إيران تقوم بتعديل الطائرات المسيرة التي تقدمها لروسيا بحيث يمكن للرؤوس الحربية المتفجرة أن تلحق أضرارا قصوى بأهداف البنية التحتية داخل أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة اتهمت سابقا إيران بتزويد روسيا بمئات المسيرات لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، واعترفت طهران بأنها سلمت موسكو عددا محدودا من الطائرات المسيرة، لكن قبل أشهر من بداية الحرب في أوكرانيا.