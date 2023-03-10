تونس.. خفر السواحل يعلن إنقاذ عدد هائل من المهاجرين في ليلة واحدة

أعلن خفر السواحل (الحرس الوطني) في تونس -اليوم الجمعة- إحباط 25 عملية هجرة غير نظامية وإنقاذ أكثر من ألف مهاجر في ليلة واحدة قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

وأضاف الحرس الوطني -عبر حسابه على فيسبوك- أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم مساء أمس الخميس 54 تونسيا و954 من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

كما أعلن الحرس إحباط 14 محاولة للهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل الشرقية.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أمس أن 14 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم غرقا، بينما كانوا يحاولون التوجه نحو شواطئ إيطاليا.

وأثارت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد -التي وُصفت بالعنصرية- بشأن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء ردود فعل منددة من قبل الاتحاد الأفريقي ومنظمات دولية، وقلقا أميركيا وأمميا، مما دفع السلطات للإعلان عن اتخاذ إجراءات لتوفير الحماية لأولئك المهاجرين.

وتقدر السلطات التونسية عدد المهاجرين الأفارقة الموجودين في البلاد بنحو 21 ألفا.

وتعد إيطاليا وجهة رئيسية للهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، وقد استقبلت العام الماضي أكثر من 32 ألف مهاجر، بينهم 15 ألف تونسي.

ومنذ عام 2014، توفي أو فُقد أكثر من 20 ألف مهاجر وسط البحر المتوسط، وفق المنظمة الدولية للهجرة.