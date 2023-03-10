بابا الفاتيكان: مصالح استعمارية وراء حرب أوكرانيا وروسيا لا تتحمل المسؤولية وحدها

قال بابا الفاتيكان فرانشيسكو إن مصالح "إمبراطوريات" عديدة هي التي تحرك الحرب في أوكرانيا وإن الأمر لم يحدث بسبب روسيا فقط.

وقال البابا في مقابلة نشرت اليوم الجمعة إن الصراع تأجج جراء "مصالح استعمارية وليس بسبب الإمبراطورية الروسية فحسب، ولكن بسبب إمبراطوريات أخرى".

وعبر البابا عن استعداده للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل الدعوة إلى السلام.

وأجرى البابا مقابلة مع محطة التلفزيون الناطقة بالإيطالية التابعة لراديو وتلفزيون سويسرا (آر.إس.آي) (RSI) من المقرر إذاعتها يوم الأحد، ونشرت صحف إيطالية هي "لا ريبوبليكا" و"لا ستامبا وكورييري ديلا سيرا" اليوم الجمعة مقتطفات منها.

استقالة

وقال البابا فرانشيسكو، البالغ من العمر 86 عاما ويوافق يوم 13 مارس/آذار الذكرى العاشرة لانتخابه، إنه سيستقيل إذ شعر بالتعب الشديد وفقد قدرته على رئاسة الكنيسة الكاثوليكية.

وكان قال الشهر الماضي إن استقالة البابا يجب ألّا تحدث إلا في ظروف استثنائية.

وأصبح البابا السابق بنديكت الـ16، الذي توفي عن عمر ناهز 95 في 31 ديسمبر/كانون الأول، أول بابا يستقيل منذ نحو 600 عام عندما تنحى عن المنصب عام 2013.

ولدى سؤال البابا فرانشيسكو عما قد يدفعه إلى اتخاذ القرار ذاته، رد بالقول "إعياء شديد يمنعك من رؤية الأمور بوضوح. غياب الصفاء الذي يسلب منك القدرة على تقييم المواقف".

وقال بابا الفاتيكان إنه "محرج بعض الشيء" من استخدام كرسي متحرك بسبب إصابة في الركبة.

وأردف "أنا كبير في السن ولدي مقاومة جسدية أقل، وتشكل لي إصابة الركبة حرجا رغم أن عملية التعافي تسير بشكل جيد حاليا".