الشرطة الألمانية تعلن سقوط قتلى في إطلاق نار بكنيسة في هامبورغ

أعلنت الشرطة الألمانية أمس الخميس مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار في كنيسة في مدينة هامبورغ في شمالي البلاد.

وقالت الشرطة على موقع تويتر "تشير المؤشرات الأولية إلى إطلاق أعيرة نارية في كنيسة في شارع ديلبوغي بمنطقة غروسبورستيل، أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة بعضها قاتل".

وأضافت شرطة هامبورغ "يوجد عدد كبير من قوات الأمن في المكان"، مرجّحةً أن يكون منفّذ العملية قد قُتل، ولم تذكر الشرطة حصيلة دقيقة للقتلى، لكن وسائل إعلام ألمانية قالت إن 6 أشخاص لقوا حتفهم خلال هذه العملية.

من جهتها، أوردت صحيفة بيلد اليومية الشعبية أن إطلاق النار وقع "في كنيسة شهود يهوه" بشمال المدينة، وقال المكتب الفدرالي للحماية المدنية "حوالي التاسعة مساء، أطلق شخص أو أكثر مجهولون النار على أشخاص في كنيسة".

وبحسب عدد من وسائل الإعلام، فقد تم تحذير سكان المدينة من "تهديد شديد" عبر تطبيق الإنذار من الكوارث، ودعتهم الشرطة إلى تجنب المنطقة المعنية.

وجاء في الإنذار "احتموا على الفور في مبنى". كما تمت توصية السكان باستعمال "الهاتف فقط في حالة الطوارئ القصوى، حتى لا يُثقل كاهل الخطوط".