الدانمارك تبحث عن يخت مرتبط بانفجارات خطي نورد ستريم

قال الحاكم المحلي لجزيرة كريستيانسو يوم الخميس إن الشرطة الدانماركية تبحث عن يخت بالجزيرة الصغيرة الواقعة في بحر البلطيق بالقرب من مواقع انفجار خطي أنابيب نورد ستريم.

وقال سورون تيم أندرسن الذي يتمتع بأعلى سلطة على الجزيرة لرويترز "تبحث الشرطة عن قارب بعينه كان راسيا هنا في سبتمبر/أيلول الماضي".

وكانت السلطات الألمانية قد أكدت أول أمس الأربعاء أنها داهمت سفينة في يناير/كانون الثاني الماضي يشتبه في أنها نقلت المتفجرات التي استُخدمت في تفجير خطي الأنابيب.

وأصبحت انفجارات 26 سبتمبر/أيلول الماضي في خطي أنابيب نورد ستريم، المخصصين لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي الروسي، نقطة خلاف شديد بين موسكو والغرب بعد الحرب الروسية على أوكرانيا خلال العام الماضي.

وتحقق السلطات في كل من السويد وألمانيا والدانمارك في الوقت الراهن في الانفجارات، وتقول إنها كانت متعمدة، لكن لم تحدد الجهة التي قد تكون مسؤولة عنها.