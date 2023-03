اكتشاف يطارده العلماء منذ أكثر من قرن.. مادة فائقة التوصيل تنقل الطاقة بسلاسة

تمكن فريق علمي من اكتشاف مادة فائقة التوصيل تعمل في درجات حرارة وضغط منخفضين وقادرة على نقل الكهرباء بدون مقاومة، وتمرير المجالات المغناطيسية حول المادة؛ وهو ما يعني إمكانية حدوث ثورة كاملة في الطاقة والإلكترونيات.

الفريق البحثي بقيادة رانغا دياس الأستاذ المساعد في الهندسة الميكانيكية والفيزياء بجامعة روتشستر في نيويورك، رأى أن الاكتشاف الذي نُشر في مجلة "نيتشر" (Nature) بمثابة اختراق ظل العلماء يطاردونه منذ أكثر من قرن.

Room-temperature, room-pressure superconductivity has been a central goal of materials science for more than a century, and it may have finally been achieved https://t.co/aFMLtoAaW3

ويمكن أن يسهم الاكتشاف الجديد أيضا في الاندماج النووي، وهي عملية طال انتظارها يمكن أن تخلق طاقة غير محدودة، وفق الفريق البحثي الذي أكد أن هناك تطبيقات أخرى تشمل القطارات عالية السرعة وأنواعا جديدة من المعدات الطبية.

A team of Rochester researchers led by Ranga Dias, an assistant professor of mechanical engineering and of physics, have created a superconducting material at both a temperature and pressure low enough for practical applications#URochesterResearchhttps://t.co/vKeRElkfF6

