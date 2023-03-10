الوكالة الذرية.. ولاية جديدة للأرجنتيني رافائيل غروسي

قرر مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية -اليوم الجمعة- إعادة انتخاب الأرجنتيني رافائيل غروسي رئيسا للوكالة الدولية حتى عام 2027.

وأُعيد تعيين الدبلوماسي -الذي كان المرشح الوحيد للمنصب- بالتزكية من جانب الأعضاء الـ35 في مجلس المحافظين، حسب ما جاء في بيان الوكالة التابعة للأمم المتحدة التي تتخذ من فيينا مقرا لها.

ويفترض أن تصادق على تعيين غروسي (62 عاما) رسميا -سبتمبر/أيلول المقبل- الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تضم 176 بلدا.

وعلق غروسي على تعيينه بالقول "يشرفني كثيرا القرار الذي اتُّخذ بإجماع المجلس بمنحي ولاية جديدة في وقت نواجه فيه كثيرا من التحديات".

ونهاية عام 2019، كان غروسي -الذي يتقن عدة لغات- قد خلف الياباني يوكيا أمانو الذي توفي قبل أشهر من ذلك عن 72 عاما، والذي كان على رأس الوكالة منذ عام 2009.

وكان غروسي، السفير الأرجنتيني السابق لدى النمسا وأول مواطن من أميركا الجنوبية يقود الوكالة الذرية منذ إنشائها عام 1957، قادرا على فرض أسلوب جريء خلال فترة ولاية أولى مضطربة.

وزار غروسي محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا العام الماضي لنشر مفتشين فيها.

ويستمر غروسي في التحذير من خطر وقوع كارثة نووية في المحطة وهو يطالب منذ أشهر بإنشاء منطقة حماية، إلا أن مشاوراته لم تسفر عن نتيجة حتى الآن.

كذلك، كان نشطا جدا في الملف النووي الإيراني مع زيارته طهران مرات عدة لمحاولة إحياء الحوار على خلفية توترات شديدة.

والوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المسؤولة عن مراقبة تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها طهران بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى المبرم عام 2015 في فيينا، الذي وصل الآن إلى طريق مسدود.