بينهم منفذ الهجوم.. مقتل 8 في إطلاق نار بمدينة هامبورغ الألمانية

أعلنت الشرطة الألمانية -اليوم الجمعة- مقتل 8 أشخاص بينهم مسلح أطلق النار في كنيسة بمدينة هامبورغ شمال البلاد مساء أمس.

وقال بيان للشرطة إنها تلقت اتصالا بعد التاسعة مساء الخميس بقليل داخل كنيسة لجماعة شهود يهوه الدينية، فهرعت قوات الأمن إلى الموقع ليجدوا مصابين بجروح خطيرة وبعض القتلى.

وذكرت الشرطة -في سلسلة تغريدات على حسابها في تويتر- أنها عثرت على شخص ميت في مكان الحادثة، وتعتقد أنه الجاني، موضحة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهاجم تصرف بمفرده.

وأشارت الشرطة أن "التحقيقات لا تزال مستمرة" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية العشرات من سيارات الشرطة ووحدات الإطفاء تغلق الشوارع وبعض الأشخاص ملفوفين بأغطية ويصطحبهم عناصر الطوارئ إلى حافلة.

#shooting#Germany Suspected #terror #attack in #Hamburg; Atleast 7 people killed and 8 others injured in a #shooting that took place on Thursday night at a Jehovah's Witness center in the #Gros_Borstel district of #Hamburg; #Attacker reportedly neutralized. #JehovahWitnesscenter pic.twitter.com/PJBSdMJQcD

— ViralVdoz (@viralvdoz) March 10, 2023