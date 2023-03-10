بينهم منفذ الهجوم.. مقتل 8 في إطلاق نار بمدينة هامبورغ الألمانية
أعلنت الشرطة الألمانية -اليوم الجمعة- مقتل 8 أشخاص بينهم مسلح أطلق النار في كنيسة بمدينة هامبورغ شمال البلاد مساء أمس.
وقال بيان للشرطة إنها تلقت اتصالا بعد التاسعة مساء الخميس بقليل داخل كنيسة لجماعة شهود يهوه الدينية، فهرعت قوات الأمن إلى الموقع ليجدوا مصابين بجروح خطيرة وبعض القتلى.
وذكرت الشرطة -في سلسلة تغريدات على حسابها في تويتر- أنها عثرت على شخص ميت في مكان الحادثة، وتعتقد أنه الجاني، موضحة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهاجم تصرف بمفرده.
وأشارت الشرطة أن "التحقيقات لا تزال مستمرة" دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأظهرت لقطات تلفزيونية العشرات من سيارات الشرطة ووحدات الإطفاء تغلق الشوارع وبعض الأشخاص ملفوفين بأغطية ويصطحبهم عناصر الطوارئ إلى حافلة.
#shooting#Germany Suspected #terror #attack in #Hamburg; Atleast 7 people killed and 8 others injured in a #shooting that took place on Thursday night at a Jehovah's Witness center in the #Gros_Borstel district of #Hamburg; #Attacker reportedly neutralized. #JehovahWitnesscenter pic.twitter.com/PJBSdMJQcD
— ViralVdoz (@viralvdoz) March 10, 2023
ومن جانبه عبر رئيس بلدية هامبورغ عن صدمته إزاء سقوط ضحايا أمس.
وكتب بيتر تشينتشر على تويتر "أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا. تعمل القوات بأقصى سرعة لملاحقة الجناة والوقوف على الملابسات".
وشهود يهوه جماعة دينية تضع نفسها بين اليهودية والمسيحية، وتدعم الحركة الصهيونية وتبشر بحكم اليهود للأرض.
وشهدت ألمانيا عددا من حوادث إطلاق النار السنوات القليلة الماضية. ففي فبراير/شباط 2020، قتل مسلح يشتبه في أنه على صلة باليمين المتطرف 9 أشخاص، بينهم مهاجرون أتراك، في بلدة هاناو الغربية قبل أن يقتل نفسه ووالدته.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، قتل مسلح شخصين عندما فتح النار خارج كنيس في مدينة هاله الشرقية يوم الغفران اليهودي.