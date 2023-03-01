36 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في حادث تصادم بين قطارين في اليونان

سقط 36 قتيلا على الأقل وجرح أكثر من 85 في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا وسط اليونان في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، حسب ما أعلنت فرق الإطفاء فجر الأربعاء، في حين لا تزال ملابسات الحادث غير واضحة.

وقال متحدّث باسم فرق الإطفاء للصحفيين إنه "حتى الآن عثر على 32 شخصا ميتا. لقد أصيب 85 شخصًا بجروح ونُقلوا إلى مستشفيات المنطقة"، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

وتم إجلاء نحو 250 راكبا بسلام إلى تسالونيكي في حافلات.

من جهتها، قالت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو اليوم الأربعاء إنها ستقطع زيارتها إلى مولدوفا وستعود إلى بلادها عقب الحادث.

وذكرت ساكيلاروبولو في مؤتمر صحفي مشترك في كيشيناو عاصمة مولدوفا مع نظيرتها مايا ساندو "للأسف، علي أن أقطع زيارتي لكي أتمكن من الوقوف بالقرب من شعبي ومساندة من هم بحاجة إلى ذلك".

وأضافت "أقدم التعازي لهؤلاء الذين فقدوا أحباءهم أو عانوا بسبب تلك الكارثة. وفي هذه الأثناء، تجري عملية إنقاذ لمساعدة من كانوا على متن قطار الموت".

"زلزال"

وبدأت ساكيلاروبولو زيارتها، التي كان مقررا أن تستمر يومين، صباح اليوم الأربعاء بلقاء مع ساندو، وكان مقررا أن تعقد اجتماعات مع رئيسي البرلمان والحكومة.

ونجم الحادث عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان يقلّ 350 راكبا في رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تسالونيكي في شمال شرقي البلاد.

وقال الحاكم قسطنطينوس أغوراستوس لتلفزيون سكاي "الاصطدام كان قويا للغاية"، مضيفا أن العربات الأربع الأولى من قطار الركاب خرجت عن مسارها، لافتا إلى أن أول عربتين، اللتين اندلعت بهما النيران بعد الاصطدام، "دُمّرتا بالكامل تقريبا".

وقال أحد الركاب لمحطة "إي آر تي" الحكومية إنه تمكن من الفرار بعد أن كسر نافذة القطار بحقيبة سفره. وقال شاب نُقل إلى جسر قريب لتلفزيون سكاي "كان هناك ذعر في العربة والناس يصرخون". وقال أنجيلوس تسياموراس وهو راكب آخر لمحطة إي آر تي "كان الأمر أشبه بزلزال".

وعرضت محطة سكاي التلفزيونية لقطات لعربات خرجت عن مسارها وأصابتها أضرار كبيرة وتحطمت نوافذها مع وجود أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في الهواء، فضلا عن الحطام المتناثر على الطريق.