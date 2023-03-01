السلطة الفلسطينية تنفي تجنيد لاجئين فلسطينيين بلبنان للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا

نفت وزارة الخارجية الفلسطينية أنباء تحدثت عن تجنيد لاجئين فلسطينيين في لبنان للقتال إلى جانب روسيا في الحرب بأوكرانيا، مؤكدة أن هذه الأخبار "عارية عن الصحة".

وشددت الخارجية الفلسطينية -في بيان- أن "الشعب الفلسطيني له قضيته وليس طرفا في أي حروب أو نزاعات مع أي طرف".

وأضافت أن "ما نتمناه هو إيجاد حل سلمي للأحداث الجارية في أوروبا، وأن تنعم جميع الشعوب بالأمن والاستقرار والازدهار".

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، نقل موقع "ميديا لاين" (The Media Line ) الأميركي عن مصدر لبناني أن "روسيا تعمل على تجنيد مرتزقة من مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وذكر الموقع الأميركي أن أشخاصا يعملون "في السفارة الفلسطينية في لبنان" يتواصلون بالتنسيق مع "قيادات في حزب الله اللبناني" مع "نشطاء في حركة فتح الفلسطينية والجبهة الشعبية" بغرض التجنيد مقابل مئات الدولارات.

ويستضيف لبنان حوالي 210 آلاف لاجئ فلسطيني، بينهم 20 ألفا فروا من سوريا بعد اندلاع الحرب في 2011، وفق بيانات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).