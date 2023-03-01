لتقليص اعتمادها على روسيا.. بلينكن يعرض مساعدة الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى

عرض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء دعم الجمهوريات السوفياتية السابقة الخمس في آسيا الوسطى لتقليص اعتمادها على روسيا.

وحذر الوزير الأميركي من أن أي تقلّب في المواقف إزاء ملف أوكرانيا من شأنه أن يزيد من تعنت موسكو في أنحاء أخرى من الكتلة السوفياتية السابقة.

والتقى بلينكن -خلال زيارة لدول وسط آسيا- وزراء خارجية كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان، وذلك بعد مرور عام تقريبا على الحرب الروسية على أوكرانيا.

وخلال اللقاء، أشار أكبر دبلوماسي في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى تخصيص 25 مليون دولار إضافية، بعد حزمة أولى مماثلة أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، لمساعدة دول آسيا الوسطى على تنويع طرق التجارة وخلق فرص العمل بشكل خاص.

وتشمل المبادرة الأميركية تعليم اللغة الإنجليزية وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتدريب العاملين المهاجرين العائدين.

كما أكد بلينكن أن الولايات المتحدة تدعم "سيادة واستقلال ووحدة أراضي" الدول الخمس.

وتهدف زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى تعزيز نفوذ الولايات المتحدة في هذه المنطقة الواقعة ضمن نطاق هيمنة الجار الروسي القوي، والنفوذ الصيني المتنامي، لا سيما من خلال مشروع استثماراتها في "طرق الحرير الجديدة".

يُشار إلى أن الجمهوريات الخمس في آسيا الوسطى امتنعت عن تأييد أي من قرارات الأمم المتحدة التي تدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

وردا على سؤال عن هذه الزيارة، أظهر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عدم الاهتمام، مشددا على أن لروسيا "علاقاتها الثنائية" مع هذه الدول التي يشكل قسم منها تحالفات اقتصادية وعسكرية بإشراف موسكو.