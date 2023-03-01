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شاهد.. قوات الاحتلال تتخذ رجلا وطفله درعا بشريا خلال اقتحام مخيم عقبة جبر

1/3/2023

أظهرت مقاطع مصورة أن قوات الاحتلال اتخذت مدنيين دروعا بشرية خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحا اليوم الأربعاء.

وبيّنت الصور توقيف قوات الاحتلال لرجل يحمل طفلا إلى جانب عربة عسكرية يتجمع حولها جنود الاحتلال خلال دخولهم المخيم.

وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إنها ستحقق في واقعة استخدام قوات الاحتلال لدروع بشرية خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر.

وأكدت المقررة الأممية، في مقابلة مع الجزيرة، أن استخدام الدروع البشرية من الممارسات الشائعة لدى قوات الاحتلال، مشددة على أن القانون الدولي يجرّم استخدام الدروع البشرية.

epa10402923 Francesca Albanese, UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories, during the presentation of her first report, in Rome, Italy, 13 January 2023. EPA-EFE/Riccardo Antimiani
المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز أكدت أن استخدام الدروع البشرية من الممارسات الشائعة لدى قوات الاحتلال (الأوروبية)

ويعرف القانون الدولي الدروع البشرية بأنها وضع مجموعة من الناس مدنيين أو عسكريين عمدا حول الأهداف العسكرية "لردع العدو" عن مهاجمتها.

وقد تأخذ الدرع البشرية أشكالا أخرى، كوضع المدنيين أو الرهائن أمام قوات متقدمة لمنع العدو من التصدي لها.

كما يُصنف في خانة الدروع البشرية تخزين أسلحة ومعدات وتمركز وحدات عسكرية مقاتلة في مناطق مأهولة بالمدنيين.

ويجرّم القانون الدولي إقدام الأطراف المتنازعة في الصراعات والحروب على استخدام الدروع البشرية، وفق اتفاقيتي جنيف عام 1929 وعام 1949، والبروتوكول الإضافي لها عام 1977 وأيضا معاهدة روما عام 1998.

المصدر : الجزيرة