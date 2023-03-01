في أول زيارة للعراق منذ 6 سنوات.. غوتيريش يصل إلى بغداد "لدعم جهود السلام"

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى العاصمة العراقية بغداد مساء الثلاثاء في زيارة هي الأولى له إلى العراق منذ 6 سنوات، سيسعى خلالها إلى "دعم جهود السلام" في هذا البلد، بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن "الأمين العام حط لتوه في بغداد. هو هناك لإعادة التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم جهود العراق لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لجميع العراقيين".

وأضاف أن غوتيريش سيلتقي في بغداد "عددا من المسؤولين العراقيين، من بينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات تدافع عن حقوق المرأة والشبيبة، وسيعقد لقاء مع موظفي الأمم المتحدة" في العاصمة العراقية.

والخميس سيزور غوتيريش مخيما للنازحين في شمال العراق، قبل أن يتوجه إلى أربيل حيث سيلتقي ممثلين عن حكومة إقليم كردستان.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية في وقت سابق أمس أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين سيلتقي غوتيريش صباح اليوم الأربعاء، وسيتناول اللقاء العلاقات بين العراق المنظمة الدولية.

كما قال البيان إن الأمين العام للأمم المتحدة سيجتمع خلال زيارته بالرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وتعود آخر زيارة لغوتيريش إلى العراق إلى ربيع 2017.

ومن العراق سيتوجه الأمين العام إلى قطر للمشاركة خصوصا في قمة أقل البلدان نموا.