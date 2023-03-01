الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر بأريحا ويعلن اعتقال المشتبه بهم بقتل إسرائيلي

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 3 فلسطينيين من مخيم عقبة جبر بأريحا في منطقة الأغوار، وقالت إنهم ضالعون في عملية إطلاق النار في أريحا الاثنين الماضي، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد أعلنت عن مقتل فلسطيني خلال عملية الاقتحام، بينما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 3 أشخاص جراء الاقتحام.

وقال مدير الإسعاف في أريحا للجزيرة إن قوات الاحتلال منعت طاقمه من إسعاف المصابين في عملية اقتحام المخيم.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال خلال عملية اقتحام المخيم.





اقتحام عقبة جبر

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية مداهمة نهار اليوم الأربعاء على مخيم عقبة جبر المجاور لمدينة أريحا وطوقت منزلا بداخله مشتبه بهما في قتل الإسرائيلي الأميركي إيلان جانيليس.

وذكرت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال اعتقل أحد المصابين الثلاثة رغم خطورة حالته الصحية، في وقت سمع دوي إطلاق نار كثيف خلال حصار مبنى سكني في مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا.

وفي وقت سابق، أفادت المصادر بأن القوات الإسرائيلية داهمت مخيم عقبة جبر تساندها آليات عسكرية، واندلعت على إثر ذلك اشتباكات مع الفلسطينيين.

ويحاصر جيش الاحتلال مدينة أريحا منذ الاثنين الماضي ويغلق مداخلها، كما شن عمليات تفتيش دقيقة بحثا عن منفذي عملية إطلاق نار قبل يومين أدت إلى مقتل سائق إسرائيلي.