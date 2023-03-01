تايوان ترصد 19 طائرة للقوات الصينية في منطقة دفاعها الجوي

قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأربعاء إنها رصدت في الـ24 ساعة الماضية 19 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها.

وقالت الوزارة إن الطائرات -وجميعها مقاتلات من طراز "جيه-10" (J-10)- وصلت إلى الركن الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وأضافت الوزارة أنها راقبت الوضع وأرسلت طائرات تابعة لسلاح الجو مستخدمة التحذيرات الاعتيادية في مثل هذه التوغلات الصينية.

وحلقت الطائرات الصينية في منطقة "أديز" (ADIZ) التي تعد منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي، وليس في مجالها الجوي الإقليمي.

ومنطقة أديز منطقة واسعة تراقبها تايوان وتجري فيها دوريات تعمل على منحها مزيدا من الوقت للرد على أي تهديدات.

وعرضت الحكومة التايوانية المنتخبة ديمقراطيا مرارا وتكرارا إجراء محادثات مع الصين، لكنها تقول إن الجزيرة ستدافع عن نفسها إذا تعرضت للهجوم وإن الشعب التايواني فقط هو من يقرر مصيره.

وترى الصين أن تايوان الديمقراطية جزء من أراضيها، وفي عهد الرئيس شي جين بينغ كثفت بكين ضغوطها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية على تايوان لأن حكومتها المنتخبة حاليا تعتبر الجزيرة دولة ذات سيادة وليست جزءا من "الصين الواحدة".

وقبل أسبوع، تعهدت رئيسة تايوان تساي إنغ ون بتعزيز الروابط العسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية، وذلك للحد من "التوسع الاستبدادي"، في إشارة إلى رغبة الصين ضم تايوان لها، بينما اتهم المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين القادة التايوانيين "بالاستفزاز"، محذرا من أن "أي مخطط انفصالي" يعتمد على قوات أجنبية لن ينجح أبدا.

كما عبرت الصين مرارا عن معارضتها الشديدة لأي اتصال رسمي أو عسكري بين الولايات المتحدة وتايوان". ودعت بكين واشنطنَ إلى وقف تدخلاتها في شؤون تايوان ووقف إثارة التوتر في مضيق تايوان.