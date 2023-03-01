رغم حالة الطوارئ في 10 محافظات.. أردوغان يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن انتخابات الرئاسة والبرلمان ستُجرى في موعدها في 14 مايو/أيار المقبل، أي بعد ما يزيد قليلا على 3 أشهر من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص في تركيا.

وقال أردوغان -في كلمة أمام برلمانيين من حزب العدالة والتنمية الحاكم- إن هناك من يحاول استغلال الزلزال لأغراض سياسية.

وكان أردوغان قد حدد 14 مايو/أيار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد بعد أن كانت ستُجرى في 18 يونيو/حزيران المقبل، لكن مسؤولي حزب العدالة والتنمية عبروا عن مخاوف من انخفاض الإقبال على التصويت في الموعد المزمع نتيجة تزامنه مع مناسبات مختلفة.

وأثارت موافقة البرلمان التركي على إعلان الحكومة حالة الطوارئ في 10 محافظات جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير/شباط الماضي العديد من التكهنات بشأن مصير موعد الانتخابات الرئاسية.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت أن الهدف من إعلان حالة الطوارئ هو تسهيل إغاثة المنكوبين واحتواء الدمار الذي أحدثه الزلزال الذي بلغت شدته 7.8 درجات على مقياس ريختر، وأكد أردوغان أن تطبيق قانون الطوارئ ضرورة ستساهم أيضا في مكافحة المنتفعين من الكارثة.