مقتل 38 شخصا على الأقل.. اليونان تعلن أن حادث القطارين نجم عن "خطأ بشري مأساوي"

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، إن خطأ بشريا تسبب بالاصطدام الذي وقع بين قطارين وأسفر عن مقتل 38 شخصا على الأقل، في واحدة من أسوأ كوارث القطارات بالبلاد.

وجاء في كلمة متلفزة لرئيس الوزراء -الساعي لولاية جديدة في الانتخابات المقررة هذا العام- "كل شيء يشير إلى أن خطأ بشريا مأساويا كان المسبب الرئيسي" للكارثة.

من جهته، أعلن وزير النقل اليوناني كوستاس كارامانليس استقالته من منصبه على خلفية الحادث.

ووقع الاصطدام في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، حسب ما أعلنت فرق الإطفاء فجر الأربعاء، ونجم الحادث عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان يقلّ 350 راكبا في رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تسالونيكي في شمال شرقي البلاد، وتحديدا في مدينة لاريسا بشمال وسط البلاد.

وقال الحاكم قسطنطينوس أغوراستوس لتلفزيون سكاي "الاصطدام كان قويا للغاية"، مضيفا أن العربات الأربع الأولى من قطار الركاب خرجت عن مسارها، لافتا إلى أن أول عربتين، اللتين اندلعت بهما النيران بعد الاصطدام، "دُمّرتا بالكامل تقريبا".

وذكر أحد الركاب لمحطة "إي آر تي" (ERT) الحكومية أنه تمكن من الفرار بعد أن كسر نافذة القطار بحقيبة سفره. وقال شاب نُقل إلى جسر قريب لتلفزيون سكاي "كان هناك ذعر في العربة والناس يصرخون". وقال أنجيلوس تسياموراس وهو راكب آخر لمحطة (إي آر تي) "كان الأمر أشبه بزلزال".

في السياق ذاته، قال فاسيليس فارثاكوجيانيس المتحدث باسم فرق الإطفاء في اليونان -اليوم الأربعاء- إن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع وصول درجات الحرارة في العربة الأولى إلى 1300 درجة مئوية.

تعاز

وأوضح في إفادة صحفية "من الجدير بالذكر أن حريقا اندلع في العربة المعنية وكانت درجات الحرارة مرتفعة للغاية، إذ وصلت إلى 1300 درجة مئوية".

وقطعت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو اليوم الأربعاء زيارتها إلى مولدوفا، معلنة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرتها مايا ساندو بالعاصمة المولدوفية كيشيناو "للأسف، عليّ أن أقطع زيارتي لكي أتمكن من الوقوف بالقرب من شعبي ومساندة من هم بحاجة إلى ذلك".

وأضافت "أقدم التعازي لهؤلاء الذين فقدوا أحباءهم أو عانوا بسبب تلك الكارثة. وفي هذه الأثناء، تجري عملية إنقاذ لمساعدة من كانوا على متن قطار الموت".

وبدأت ساكيلاروبولو زيارتها، التي كان مقررا أن تستمر يومين، صباح اليوم الأربعاء بلقاء مع ساندو، وكان مقررا أن تعقد اجتماعات مع رئيسي البرلمان والحكومة.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعازيه لنظيرته اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وجاء ذلك في برقية تعزية بعث بها أردوغان، الأربعاء، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، حيث أعرب عن تعازيه وحزنه الشديد جراء الحادث، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.