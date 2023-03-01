بوتين يوقع قانونا يحظر استخدام المسؤولين الروس المفردات الأجنبية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -أمس الثلاثاء- على قانون معدل بشأن الاستخدام الرسمي للغة الروسية يحظر على مسؤولي الحكومة استخدام معظم المفردات الأجنبية في أثناء العمل.

وتهدف التعديلات، التي أُدخلت على قانون صدر عام 2005، إلى حماية اللغة الروسية ودعم مكانتها، وفقا لنص نُشر على موقع الحكومة الإلكتروني.

وجاء في النص "مع استخدام الروسية لغة رسمية في روسيا الاتحادية، غير مسموح باستخدام مفردات وتعبيرات لا تتوافق مع معايير اللغة الروسية الحديثة.. باستثناء الكلمات الأجنبية التي ليست لها مرادفات مستخدمة على نطاق واسع في اللغة الروسية".

وسيتم نشر قائمة بشكل منفصل بالكلمات الأجنبية التي لا يزال من الممكن استخدامها. ولم تشر التعديلات إلى أي عقوبات على من لا يلتزم بالقانون المعدل.

ومنذ الحرب على أوكرانيا قبل عام، يقول بوتين إنه يريد حماية روسيا مما وصفه بالغرب الفاسد الذي يتهمه بمحاولة تدمير البلاد.