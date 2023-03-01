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إيران تطرد دبلوماسيَين ألمانيَين ردا على خطوة مماثلة

VIENNA, AUSTRIA - MAY 24: The flag of Iran is seen in front of the building of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Headquarters ahead of a press conference by Rafael Grossi, Director General of the IAEA, about the agency's monitoring of Iran's nuclear energy program on May 24, 2021 in Vienna, Austria. The IAEA has been in talks with Iran over extending the agency's monitoring program. Meanwhile Iranian and international representatives have been in talks in recent weeks in Vienna over reviving the JCPOA Iran nuclear deal. (Photo by Michael Gruber/Getty Images)
برلين أبلغت القائم بأعمال السفارة الإيرانية أنها لا تقبل "الانتهاك الجسيم لحقوق مواطن ألماني" (غيتي)
1/3/2023-|آخر تحديث: 1/3/202301:56 PM (مكة المكرمة)

طردت إيران، اليوم الأربعاء، دبلوماسيَين ألمانيَين معتمدَين في البلاد، ردا على إجراء مماثل بحق دبلوماسيَين إيرانيين قررت برلين طردهما الأسبوع الماضي، بعد حكم إعدام أصدرته محكمة إيرانية بحق مواطن يحمل جنسية البلدين، تتهمه طهران بالمشاركة في هجوم على مسجد عام 2008.

وأعلنت الخارجية الإيرانية في بيان "طرد دبلوماسيين ألمانيين لاعتبارهما عنصرين غير مرغوب بهما إثر تدخلات (..) للحكومة الألمانية في الشؤون الداخلية والقضائية" الإيرانية.

وفي 22 فبراير/شباط الماضي، أعلنت برلين أن اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين "غير مرغوب فيهما" وطالبتهما بمغادرة البلاد على الفور.

وآنذاك، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك -في بيان- إن برلين أبلغت القائم بأعمال السفارة الإيرانية أنها لا تقبل "الانتهاك الجسيم لحقوق مواطن ألماني".

كما حثت الوزيرة الألمانية السلطات الإيرانية على إلغاء حكم الإعدام الصادر على الإيراني الألماني جمشید شارمهد (67 عاما) ومنحه "محاكمة عادلة، وإجراءات الاستئناف الواجبة".

وكان القضاء الإيراني حكم على شارمهد -الذي أوقفته السلطات في أغسطس/آب 2020 خلال "عملية معقدة"- بالإعدام "لتورطه في اعتداء إرهابي على مسجد عام 2008".

ومثل شارمهد أمام محكمة بالعاصمة طهران في فبراير/شباط 2022، على خلفية اتهامه بالمشاركة في تنفيذ هجوم على مسجد في شيراز (جنوب) أسفر عن مقتل 14 شخصا.

كما وجّه إليه القضاء الإيراني تهمة إجراء اتصالات مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) ومحاولة الاتصال "بعملاء الموساد" الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية + وكالات