إيران تطرد دبلوماسيَين ألمانيَين ردا على خطوة مماثلة

طردت إيران، اليوم الأربعاء، دبلوماسيَين ألمانيَين معتمدَين في البلاد، ردا على إجراء مماثل بحق دبلوماسيَين إيرانيين قررت برلين طردهما الأسبوع الماضي، بعد حكم إعدام أصدرته محكمة إيرانية بحق مواطن يحمل جنسية البلدين، تتهمه طهران بالمشاركة في هجوم على مسجد عام 2008.

وأعلنت الخارجية الإيرانية في بيان "طرد دبلوماسيين ألمانيين لاعتبارهما عنصرين غير مرغوب بهما إثر تدخلات (..) للحكومة الألمانية في الشؤون الداخلية والقضائية" الإيرانية.

وفي 22 فبراير/شباط الماضي، أعلنت برلين أن اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين "غير مرغوب فيهما" وطالبتهما بمغادرة البلاد على الفور.

وآنذاك، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك -في بيان- إن برلين أبلغت القائم بأعمال السفارة الإيرانية أنها لا تقبل "الانتهاك الجسيم لحقوق مواطن ألماني".

كما حثت الوزيرة الألمانية السلطات الإيرانية على إلغاء حكم الإعدام الصادر على الإيراني الألماني جمشید شارمهد (67 عاما) ومنحه "محاكمة عادلة، وإجراءات الاستئناف الواجبة".

وكان القضاء الإيراني حكم على شارمهد -الذي أوقفته السلطات في أغسطس/آب 2020 خلال "عملية معقدة"- بالإعدام "لتورطه في اعتداء إرهابي على مسجد عام 2008".

ومثل شارمهد أمام محكمة بالعاصمة طهران في فبراير/شباط 2022، على خلفية اتهامه بالمشاركة في تنفيذ هجوم على مسجد في شيراز (جنوب) أسفر عن مقتل 14 شخصا.

كما وجّه إليه القضاء الإيراني تهمة إجراء اتصالات مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) ومحاولة الاتصال "بعملاء الموساد" الإسرائيلي.