حصيلة وفيات زلزال تركيا وسوريا ترتفع إلى 51 ألفا

ارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الزلزال الكبير الذي وقع جنوبي تركيا وشمالي سوريا في السادس من فبراير/شباط الجاري إلى 51 ألفا، وفقا لبيانات جديدة نشرتها السلطات التركية اليوم الأربعاء.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) اليوم إن عدد الوفيات في تركيا جراء زلزال كهرمان مرعش ارتفع إلى 45 ألفا و89 شخصا.

وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا، وهو 5914 قتيلا، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلدين إلى 51 ألفا و3 أشخاص.

وتسبب الزلزال والهزات الارتدادية القوية التي أعقبته في إصابة أكثر من 108 آلاف شخص في تركيا، وهي أسوأ كارثة في تاريخ البلاد الحديث.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ -في بيان- إن نحو مليوني شخص نزحوا من المناطق المتضررة التي شهدت أكثر من 11 ألف هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول.





وذكرت الإدارة أنها أقامت أكثر من 350 ألف خيمة لإيواء النازحين، وقد أُنشئت مدن للخيام في 332 موقعا بجميع أنحاء المنطقة. كما أقيمت مساكن من الحاويات في 162 موقعا.

وبلغ عدد المباني التي انهارت أو تضررت بشدة جراء الزلزال أكثر من 160 ألف مبنى.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة بناء المنازل المتضررة في غضون سنة، لكن الأمر سيستغرق أشهرا عدة حتى يتمكن آلاف المنكوبين من مغادرة الخيام أو مساكن الحاويات والانتقال إلى مساكن دائمة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس الثلاثاء إن المنظمة ستدعم أنقرة في جهود التعافي من الزلزال.

وأوضح أن تركيا "تبذل قصارى جهدها"، لكنها لا تزال بحاجة إلى دعم دولي لمساعدة الضحايا.