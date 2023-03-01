تسببت بأضرار لنسخة من القرآن.. وزيرة بريطانية قلقة بعد تسجيل الشرطة "حادثة كراهية" في مدرسة

لم تُخف وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان قلقها بعد أن سجلت الشرطة "حادثة كراهية" في إحدى المدراس، بسبب أنباء عن تسبب 4 تلاميذ في أضرار وصفت بـ"الطفيفة" لنسخة من القرآن الكريم.

ووفق التفاصيل التي نشرتها صحيفة "التايمز" (thetimes) البريطانية فإن الواقعة حدثت في مدرسة "كيتليثورب الثانوية" (Kettlethorpe High School) بمدينة ويكفيلد عاصمة مقاطعة غرب يوركشاير، وقد تدخلت الشرطة لحل الأمر.

وبيّنت الصحيفة أن خسارة تلميذ في الصف العاشر (مصاب بالتوحد) في لعبة فيديو، دفعت زملاءه لأن يطلبوا منه إحضار نسخة من القرآن، وقد تضررت هذه النسخة عقب سقوطها في ممر مزدحم، ما أدى إلى تمزق بعض الصفحات.

وفي ردها على ذلك أوقفت شرطة المقاطعة البريطانية 4 تلاميذ عن الدراسة لمدة أسبوع، نافية الإشاعات التي قالت إنه تمّ إشعال النار في هذه النسخة من القرآن.

مواقف وقلق

ولم يلق تصرّف الشرطة ترحيبا في الأوساط البريطانية، حيث أعربت منظمة "هيومينستس يو كيه" (Humanists UK) أن قرار تعليق حضور التلاميذ الأربعة إلى المدرسة كان "مروعا"، معتبرة أن المسؤولين في المدرسة سمحوا لأنفسهم بالخضوع لما سمته ضغوط مجموعة دينية لاتخاذ إجراءات تأديبية "مفرطة".

ووفق مصدر مقرّب من الوزيرة برافرمان -ذات الأصول الهندية والمعروفة بمعاداتها للمهاجرين- فإن تقارير هذه الحادثة مقلقة للغاية، مشيرا إلى أن الوزيرة تؤكد على "ضرورة أن تكون استجابة الشرطة متناسبة مع مراعاة مصلحة الأطفال الصغار كأولوية على أي إهانات متصورة".

وتشير الصحيفة إلى أن الحادثة تبدو مثالا على "حادثة كراهية غير جنائية"، وهي تسمية تستخدمها الشرطة لتسجيل أولئك الذين لا يستوفون الشروط الجنائية.

ووفق عضو مجلس إدارة المدرسة عاكف أكبر، فإن تلميذا أخذ نسخة من القرآن إلى المدرسة الأسبوع الماضي وأعطاها لتلميذ آخر قرأ آيات في ملعب التنس، مشيرا إلى أن النسخة نقلت لاحقا إلى الداخل حيث سقطت على الأرض قبل أن توضع في مكانها.

نوايا وأضرار

وقال المفتش آندي ثورنتون الذي خاطب الآباء المعنيين بالحادثة في المسجد المحلي، إن الأمر الذي حدث يُعامل على أنه "حادثة كراهية"، معتبرا أن التلاميذ كان لديهم "نقص في التقدير والفهم، لأفعالهم ولا يعرفون التأثيرات الأوسع (لما قاموا به) والانزعاج الذي سيحدث".

من جانبه اعتبر مدير المدرسة تيودور غريفيث، أنه لم يكن هناك "نية خبيثة" لكن تصرفات التلاميذ كانت "غير مقبولة"، في حين قال مجلس ويكفيلد إن نسخة القرآن تعرضت "لأضرار طفيفة".

في المقابل قال عضو آخر في مجلس إدارة المدرسة يدعى عثمان علي إن نسخة القرآن تم "تدنيسها"، وإن الأمر يحتاج للتعامل العاجل من قبل جميع السلطات، أي الشرطة والمدرسة والسلطة المحلية".