بعد تصادم قطارين في اليونان.. ما أبرز حوادث القطارات بأوروبا في الربع قرن الأخير؟

ارتفعت حصيلة تصادم قطارين شمال اليونان إلى 36 قتيلا و130 مصابا على الأقل، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ وعلاج المصابين مستمرة.

وتقول السلطات إن ملابسات الحادث ما زالت غير واضحة حتى الآن.

ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان سلسلة من حوادث القطارات التي شهدتها أوروبا في السنوات الـ25 الأخيرة، يستعرضها تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

101 قتيل في ألمانيا سنة 1998

في الثالث من يونيو/حزيران أوقع انحراف قطار تابع لخطوط "إنترسيتي إكسبرس" 101 قتيل و88 جريحا في إشيدي في شمال ألمانيا، في أسوأ كارثة قطارات في البلاد وقعت منذ حادث أوقع 102 قتيل قرب ميونخ في يونيو/حزيران 1945، وأكثر الفرضيات ترجيحا في هذه الكارثة كانت تحطم أقواس عجلات القطار.

80 قتيلا في إسبانيا سنة 2013

في 24 يوليو/تموز انحرف قطار كان يسير بسرعة 179 كيلومترا في الساعة عند منعطف يُمنع تجاوزه بسرعة تتخطى 80 كيلومترا في الساعة، قبيل وصوله إلى سانتياغو دي كومبوستيلا في شمال غربي إسبانيا.

وفي المحصلة، قضى 80 شخصا وجرح 140 آخرون في حادثة القطارات هذه، والتي كانت الأسوأ في إسبانيا منذ 1944.

47 قتيلا في الجبل الأسود سنة 2006

قُتل ما لا يقل عن 47 شخصا وجرح 234 آخرون في 23 يناير/كانون الثاني إثر انحراف قطار مكتظ بالركاب على بعد 15 كيلومترا من بودجوريكا عاصمة الجبل الأسود، وذلك إثر عدم تشغيل سائق القطار المكابح.

45 قتيلا في أوكرانيا سنة 2010

سقط الضحايا في 12 أكتوبر/تشرين الأول في اصطدام بين قطار وحافلة في مارغانيتس في وسط أوكرانيا، وحمّلت السلطات الأوكرانية سائق الحافلة الذي قضى في الحادثة المسؤولية بسبب دخوله خطا للقطارات، متجاهلا الإشارة الحمراء وتحذيرات الركاب.

41 قتيلا في تركيا سنة 2004

في 22 يوليو/تموز أدى انحراف قطار سريع في منطقة باموكوفا بمحافظة صقاريا شمال غربي تركيا إلى سقوط 41 قتيلا و80 جريحا، في أسوأ حادث قطارات في البلاد منذ ما يقارب نصف قرن.

33 قتيلا في المجر سنة 2003

قضى 33 متقاعدا ألمانيا إثر اصطدام حافلة كانت تقلهم بقطار في مدينة سوفيوك السياحية على ضفاف بحيرة بالاتون في غرب المجر، وكان سائق الحافلة السياحية دخل إلى سكة القطار رغم الإشارة المرورية الحمراء، علما بأن عام 1983 كان قد شهد وقوع اصطدام مشابه بين حافلة مجرية وقطار كان يمر في هذه المدينة، مما أوقع 20 قتيلا.

32 قتيلا في إيطاليا سنة 2009

أدى انحراف شاحنة صهريج للمحروقات ثم انفجارها عند مرور قطار في فياريجيو وسط إيطاليا إلى سقوط 32 قتيلا في 29 يونيو/حزيران، في أسوأ حادثة قطارات في البلاد منذ تصادم سنة 1978 بين قطارين أودى بحياة 50 شخصا في مدينة بولونيا وسط البلاد.

31 قتيلا في إنجلترا سنة 1999

في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول أدى اصطدام قطار للرحلات القصيرة تجاوز الإشارة الحمراء بآخر مخصص للرحلات بين المناطق بعد الخروج من محطة بادينغتون في لندن إلى سقوط 31 قتيلا و245 جريحا.