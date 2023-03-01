بحثا تعزيز العلاقات.. الرئيس التونسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء أمس الثلاثاء بقصر قرطاج رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني والوفد المرافق له.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأنه جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين تونس وقطر، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات.

وخلال الزيارة، اجتمع الوزير القطري مع نظيرته التونسية نجلاء بودن في قصر الحكومة بالقصبة في العاصمة تونس.

وأكد الجانبان على "تطلع حكومتي البلدين لتطوير التعاون المشترك بما يعزز العلاقات في مختلف المجالات خصوصا في مجالات الاقتصاد والطاقة والصحة والعمل والرياضة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك"، وفق "قنا".

وتستضيف تونس اليوم الأربعاء الدورة الـ40 لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي تعقد بحضور وزراء داخلية الدول العربية.