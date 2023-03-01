تلميحات أميركية لاتهام الصين بنشر كورونا وبكين ترد: لا تملكون أي مصداقية

قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" (FBI) كريستوفر راي إن المكتب بحث في أصل جائحة فيروس كورونا، وتوصل إلى أنه كان على الأرجح "حادثا معمليا" في مدينة ووهان بالصين، فيما انتقدت بكين هذه التصريحات، معتبرة أنها لا تملك أي مصداقية.

وأضاف راي -في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" (Fox News)- أن عمل "إف بي آي" بشأن تحديد مكان نشوء الوباء لا يزال مستمرا، لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالتحقيق لا تزال سرية، مشيرا إلى أنه يعتقد أن بكين تعمل على تقويض التحقيق من جانب الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي.

وتأتي تعليقات راي بعد يومين من الكشف عن أن وزارة الطاقة الأميركية أصدرت أخيرا تقريرا حدد بنسبة ثقة منخفضة أن تسربا مخبريا كان مسؤولا عن بداية الوباء.

وورد في تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) أن 4 وكالات أميركية أخرى بالإضافة إلى لجنة مخابرات وطنية لا تزال تعتقد أن الوباء انتقل على الأرجح بشكل طبيعي، ولم تتخذ وكالتان قرارا بعد في هذا الشأن.

تسييس البحث

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض أول أمس الاثنين إن الحكومة الأميركية لم تصل إلى نتيجة قاطعة وتوافق في الآراء بشأن منشأ الوباء.

من جانبها، دعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ الولايات المتحدة إلى احترام العلم والحقائق، وتجنب تسييس مسألة البحث عن أصل فيروس كورونا.

وقالت ماو إن بكين تعارض بشدة تدخل وكالة الاستخبارات الأميركية في تتبع منشأ الفيروس.

وتابعت "لا توجد مصداقية على الإطلاق في استنتاجاتهم التي تستند إلى تاريخ الاحتيال والخداع الاستخباراتي الأميركي".

وتم رصد الفيروس لأول مرة في ووهان في ديسمبر/كانون الأول 2019، قبل أن ينتشر في أنحاء العالم ويودي بحياة ما يقارب 7 ملايين شخص.